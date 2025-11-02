Ötméteresekkel veszített a Szolnoki Dózsa Szegeden

A vízilabda OB I. ötödik fordulójának vasárnap esti zárómeccsén a Szolnoki Dózsa csapata a 9–9-re végződő, rendes játékidőt követően, ötméteresekkel kikapott a Szegedi VE otthonában.

A fehér sapkás Szolnoki Dózsa csapatnak egy pont jutott Szegeden

Fotó: Nagy Balázs

Szegedi VE–Szolnoki Dózsa 9–9 (4–3, 1–4, 2–2, 2–0) – szétlövéssel: 7–6

Szeged, 300 néző. V.: Kun Gy., Kovács S.

Szeged: Danka – Pető A. 1, Bóbis, Doroszlai, Kürti 1, Gólya 3, Kasza 1. Csere: Gyovai (kapus), Pörge, Horváth V. 1, Spítz 1, Nyíri 1, Lalia. Edző: Kiss Csaba.

SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 1, Krasznai 1, Kovács G. 2, Szabó B. 1, Monostori, Kakstedter. Csere: Szabó G. (kapus), Zerinváry 1, Vámosi 1, Bedő, Simon D. 2, Teleki, Zeman. Edző: Hangay Zoltán.

Gól – emberelőnyből: 10/2, ill. 9/2.

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 1/1.

Kiállítva (végleg, cserével): Schmölcz (21. p.)

Nagyon bekezdtek a hazaiak a Tisza-parti rangadón, hiszen gyorsan kétgólos előnyt szereztek. Zerinváry Lóránd szépített, majd Kovács Gergő büntetőből egyenlített, a negyed hajrája azonban ismét a hazaiaké volt. A folytatásban viszont jól játszott a szolnoki csapat, Simon Donát duplázott, majd Józsa Ottó kapus kifogott egy ötméterest, a lényeg hogy a szünetre 5–7-es állásnál vonultak el a felek.

A fordulás után a szünet után sem változott a játék képe, gyors gólváltást követően Vámosi Bertold háromra növelte a vendégek előnyét, 6–9. Ám ez sem volt elég a szolnokiak számára a győzelemhez, mert a lelkes és szerencsésebb szegediek a mérkőzés végéig kiegyenlítették hátrányukat, 9–9. Így következett a az ötméteres párbaj, amelynek a végén a hazaiak örülhettek, amit 7–6-ra nyertek meg. Ennek köszönhetően a Szeged kettő, míg a Dózsa csak egy pontot fog kapni.

Így látták a szakemberek a meccset

Kiss Csaba, a Szeged edzője: – A Szolnok közel három negyeden át dominált, az utolsó nyolc percben azonban érezhetően elfáradt, és ezt sikerült kihasználtunk. A záró negyedben koncentráltan és kellő sebességgel pólóztunk, és örülök annak, hogy sikerült két pontot itthon tartanunk.

Hangay Zoltán, a Szolnok edzője: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, három nappal a Trieszt meccs után, a Szeged pedig ránk készült már régóta. Közel három negyeden át kontroláltuk játékot, a záró felvonásra viszont elfogytunk, elfáradtunk. Nem tehetek szemrehányást a fiúknak, mert mindent megtettek a győzelemért, ami most sajnos nem sikerült. Megyünk tovább, készünk a szombati, hazai OSC meccsre, ami ugyancsak fontos lesz.