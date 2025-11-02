1 órája
Ötméteresekkel veszített a Szolnoki Dózsa Szegeden
A Szegedi VE vendége volt vasárnap a Szolnoki Dózsa, sajnos ezúttal a csapat nem aratott győzelmet.
A vízilabda OB I. ötödik fordulójának vasárnap esti zárómeccsén a Szolnoki Dózsa csapata a 9–9-re végződő, rendes játékidőt követően, ötméteresekkel kikapott a Szegedi VE otthonában.
Szegedi VE–Szolnoki Dózsa 9–9 (4–3, 1–4, 2–2, 2–0) – szétlövéssel: 7–6
Szeged, 300 néző. V.: Kun Gy., Kovács S.
Szeged: Danka – Pető A. 1, Bóbis, Doroszlai, Kürti 1, Gólya 3, Kasza 1. Csere: Gyovai (kapus), Pörge, Horváth V. 1, Spítz 1, Nyíri 1, Lalia. Edző: Kiss Csaba.
SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 1, Krasznai 1, Kovács G. 2, Szabó B. 1, Monostori, Kakstedter. Csere: Szabó G. (kapus), Zerinváry 1, Vámosi 1, Bedő, Simon D. 2, Teleki, Zeman. Edző: Hangay Zoltán.
Gól – emberelőnyből: 10/2, ill. 9/2.
Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 1/1.
Kiállítva (végleg, cserével): Schmölcz (21. p.)
Nagyon bekezdtek a hazaiak a Tisza-parti rangadón, hiszen gyorsan kétgólos előnyt szereztek. Zerinváry Lóránd szépített, majd Kovács Gergő büntetőből egyenlített, a negyed hajrája azonban ismét a hazaiaké volt. A folytatásban viszont jól játszott a szolnoki csapat, Simon Donát duplázott, majd Józsa Ottó kapus kifogott egy ötméterest, a lényeg hogy a szünetre 5–7-es állásnál vonultak el a felek.
A fordulás után a szünet után sem változott a játék képe, gyors gólváltást követően Vámosi Bertold háromra növelte a vendégek előnyét, 6–9. Ám ez sem volt elég a szolnokiak számára a győzelemhez, mert a lelkes és szerencsésebb szegediek a mérkőzés végéig kiegyenlítették hátrányukat, 9–9. Így következett a az ötméteres párbaj, amelynek a végén a hazaiak örülhettek, amit 7–6-ra nyertek meg. Ennek köszönhetően a Szeged kettő, míg a Dózsa csak egy pontot fog kapni.
Így látták a szakemberek a meccset
Kiss Csaba, a Szeged edzője: – A Szolnok közel három negyeden át dominált, az utolsó nyolc percben azonban érezhetően elfáradt, és ezt sikerült kihasználtunk. A záró negyedben koncentráltan és kellő sebességgel pólóztunk, és örülök annak, hogy sikerült két pontot itthon tartanunk.
Hangay Zoltán, a Szolnok edzője: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, három nappal a Trieszt meccs után, a Szeged pedig ránk készült már régóta. Közel három negyeden át kontroláltuk játékot, a záró felvonásra viszont elfogytunk, elfáradtunk. Nem tehetek szemrehányást a fiúknak, mert mindent megtettek a győzelemért, ami most sajnos nem sikerült. Megyünk tovább, készünk a szombati, hazai OSC meccsre, ami ugyancsak fontos lesz.
Az 5. forduló további eredményei
Kaposvár–BVSC 7–18, Eger–KSI 16–10, UVSE–DVSE 12–11, Szentes–Vasas 9–23, Miskolc–FTC 9–29, OSC–Bp. Honvéd 11–13.
A bajnokság állása: 1. Bp. Honvéd 18 pont, 2. FTC 15, 3. BVSC 15, 4. Vasas 15, 5. Szolnoki Dózsa 12, 6. Szeged 11, 7. OSC 9, 8. Eger 5, 9. Debrecen 3, 10. UVSE 3, 11. Kaposvár 1, 12. Szentes 0, 13. KSI 0, 14. Miskolc 0 pont.