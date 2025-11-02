Tisza-parti vízipólócsapatok csatáznak

Lehet mondani, hogy a két csapat évek óta nagy csatát vív egymással. Ha csak az elmúlt három esztendő eredményeit nézzük hat mérkőzésből ötöt a szolnokiak nyertek, a szegediek utoljára a 2022–23-as évadban örülhettek egy gólos sikerüknek. Tegyük hozzá, hogy a legutóbbi január 29-i szegedi találkozón 9–8-as Szolnoki Dózsa győzelem született.

A fontos lesz a jó védekezés a Szolnoki Dózsa számára

Fotó: Mészáros János

A Szolnoki Dózsa és a Szegedi VE eddigi eredményeinek áttekintése

Az elmúlt két szezonban egyaránt a hetedik helyen végzett Szegedi VE játékosállománya a nyáron kissé átalakult, miután több meghatározó játékos is távozott. Közülük Leinweber Olivér az olasz Savonába igazolt, de nem náluk folytatta pályafutását Nagy Márton, Sziládi Kristóf és Varga Milán sem. Négy vízipólós Pető Attila az OSC-től, Doroszlai Zalán a BVSC-től, Gólya Noel Egerből, míg Nyíri Balázs Miskolcról érkezett soraikba. Az aktuális évadban Kiss Csaba edző együttese két idegenbeli és egy hazai győzelem mellett, egyedül a Honvéd otthonában maradt alul, csupán egy gól különbséggel. Tehát mindössze második hazai mérkőzésükre készülnek.

– Egy nagyon komoly, kiélezett mérkőzésre számítok. Sokat készülünk belőlük, de mi a saját játékunkat próbáljuk a helyére tenni, és csiszolni a védekezésünket, ez lesz a kulcs. A Szolnok egy erős csapat, ők is összeszedetten játszanak. Ha mindent megteszünk a medencében, akkor itthon tudjuk tartani a három pontot – mondta Spitz Márk, a szegediek játékosa a klub honlapján.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A szolnoki csapat a négyből három meccsét nyerte meg a rendes játékidőben, legutóbb viszont egy pontot vesztett a Kaposvárral szemben. Csütörtökön viszont óriási vízicsatában legyőzték az olasz Trieszt gárdáját, ezzel hibátlanul vezetik az Eurokupa F csoportját. Vasárnap újabb kőkemény megméretés vár a szolnoki vízilabda csapatra.

– Péntek este óta készülünk a szegedi összecsapásra, amit nagyon várnak a fiúk – nyilatkozta hírportálunknak Hangay Zoltán, a Szolnok edzője. – Jó csapat a Szeged, lehet mondani, hogy háromesélyes a Tisza-parti rangadó. Fontos meccs lesz, ha ott akarunk lenni a végelszámolásnál, akkor be kell gyűjtenünk a három bajnoki pontot Szegeden.