Röplabda

Sima vendégsiker született a Tiszaligetben

A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első meccsén a hazai pályán játszó Szolnoki RK-Sportcentrum SI csapata három szettben kikapott a Kazincbarcikától.

Varga Csaba

Az elmúlt évadban kupadöntős barcikai csapattal szemben helyt állt a Szolnoki RK-Sportcentrum SI, de nem tudtak szettet rabolni tőlük.

Fotó a Szolnoki RK-Sportcentrum SI csapatáról
A Szolnoki RK-Sportcentrum SI csapata
Fotó: MRSZ

Szolnoki RK-Sportcentrum SI–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-18, -17, -20)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 200 néző. V.: Takács Á., Tillmann Gy.

Szolnok: Reiner, Acsai, Dobozi, Timár, Gönczi, Surányi. Csere: Mészáros M. és Molnár S. (liberók), Kovács B., Katona D., Erős, Csák A., Somogyi T., Bede M. Edző: Bede Gábor.

Kazincbarcika: Garan, Lescay, Árva, Péter M., Cziczlavicz, Cniecki. Csere: Kiss M. és Fecske (liberók), Melher, Török S., Péter B., Bibók. Edző: Toronyai Miklós.

Így látták a szakemberek a meccset

Bede Gábor, a Szolnok edzője: – Jó hangulatú mérkőzést játszottunk a Kazincbarcika ellen, visszaköszöntek a pályán olyan dolgok, amelyeket edzéseken gyakorolunk. A szettek közepéig tudtuk tartani a lépést ellenfelünkkel, utána azonban mindig jött két-három buta hiba és már csak futottunk az eredmény után. Meg kell tanulnunk, hogy itt nincs sok hibázási lehetőség, ezeket ellenfeleink könyörtelenül ki fogják használni.

Toronyai Miklós, a Kazincbarcika edzője: –Eggyel közelebb kerültünk a legjobb nyolc közé, de jövő héten még lesz egy visszavágó. Abszolút nem voltunk alázatosak, ebből kifolyólag úgy érzem, nem tiszteltük úgy az ellenfelünket, ahogy illett volna. A szolnoki fiatalok ügyesen játszottak. Nekünk a győzelem volt a fontos, de javulnunk kell, és mindenki ellen a maximumot nyújtani.

A visszavágót szerdán rendezik a vegyészvárosban.

 

