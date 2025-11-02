Hosszú böjt után nyert újra a Földvár, ezúttal idegenben

Hosszú idő után szerzett újra pontot az elmúlt hétvégén a Tiszaföldvár SE, amivel ugyan csak minimálisan került közelebb riválisaihoz az együttes, lelkileg azonban segítség lehetett számukra a Budapest Honvéd II. elleni döntetlen. Az, hogy mekkorát, eldőlhet a még hátralevő őszi négy fordulóban, amelyekre ha nem is a legjobb összeállításban, de mindenképpen nagyobb önbizalommal felvértezve vághat neki Korom Tibor csapata.

Már a félidőben vezetett a Tiszaföldvár SE

Forrás: TISE Facebook-oldala

BKV Előre–Tiszaföldvár SE 1–3 (1–2)

Budapest, BKV Előre stadion, 150 néző, vezette: Erdélyi Balázs (Holpár G., Turi M.)

Tiszaföldvár: Szalontai – BERTA, MURÁR, Nagy S., Lőrincz – Oravecz (Szécsi 90+2.), Povázsai – Szabad, Milencovici (Szabó N. 65.), Haraszin – PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Lettner (45+1.), ill. Pataki Z. (19., 75.), Szabad (29.)

Kiállítva: Forgács (89.), ill. Povázsai (90+3.)

Jól kontrollálta az első félidő jelentős részében a mérkőzést a vendég együttes, és fél óra múltán kétgólos vezetésre tett szert. Az első találatot Pataki Zoltán egy kapusról kipattanó labdából szerezte, a másodikat pedig Szabad Vendel, aki egy szöglet után a lecsorgó labdát helyezte ellenfele kapujába (0–2). Nem tudta azonban megőrizni hálója érintetlenségét a Tiszaföldvár, hiszen a játékrész utolsó pillanatában egyéni hiba nyomán szépített a közlekedési csapat (1–2).

A fordulás után beszorította vendégeit a BKV, de jól állta a sarat a földvári védelem, sőt egy szépen végigvitt kontra nyomán sikerült előnyüket növelni is (1–3). Nem szegte kedvét a harmadik bekapott találat sem a pályaválasztónak, akinek játékosai a folytatásban is szereztek kellemetlen pillanatokat, de igazi gólhelyzetet csak egyet tudtak kialakítani, abból sem szereztek azonban gólt. A hajrá durvaságba is átcsapott a meccs, amely mindkét oldalon hozott egy-egy kiállítást. Első idegenbeli győzelmét könyvelhette el vasárnap délután Korom Tibor csapata.

Korom Tibor: – Érett már ez a győzelmünk, nagyon vártuk, és végre megszületett, ráadásul jó játékkal értük el.