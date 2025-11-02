Fordulatos mérkőzésen tartotta otthon a pontokat a Füred

Nem okozott csalódást, sőt, továbbjutási esélyei is voltak Kecskeméten a Tiszafüredi VSE csapatának a MOL Magyar Kupában szerda este. Nem sikerült azonban a bravúr végül, így a szeptember vége óta tartó nyeretlen széria sem vált még köddé. A vasárnapi, Eger elleni derbi azonban jó alkalmat kínált arra, hogy fellélegezhessen végre az amúgy továbbra is jó formát mutató Tisza-tó-parti legénység és újra győztesen vonuljon le a pályáról.

A kék mezes Tiszafüredi VSE bő egy hónap után nyert ismét meccset a bajnokságban

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE–Eger SE 4–3 (2–2)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: dr. Dédesi Mátyás Benedek (Vilmányi S., Gutyán D.)

Tiszafüred: Budzsáklia – Kiss B. (Tolnai, 72.), Szabó K., Füredi – Farkas J. (Bökönyi, a szünetben), HORVÁTH M. , KOVÁCS M., Csősz (Kovács D., a szünetben) – SZERENCSI, Ballók B. (GYŐRI, a szünetben), Kelemen G. (Ujvári, 63.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Horváth M. (16., 76.), Szerencsi (35.), Győri (70.), ill. Ballók B. (21. – öngól), Valkay (43.), Jónyer (66.)

A hétközi Kecskemét elleni kupa meccs miatt nagyon kellett figyelnie a hazai gárda szakmai stábjának, hogy a vasárnapi találkozóra viszonylag jó állapotban tudja pályára küldeni futballistáit. A csapat támadójátékát látva ez egyértelműen sikerült nekik, védekezésben azonban sokat hibázott az együttes már az első félidőben is. Ezért történhetett meg, hogy az Eger kétszer is egyenlíteni tudott (2–2) a Tisza tavi együttes figyelmetlensége nyomán, ami egyértelműen a fáradtságra volt visszavezethető.

A folytatásra a vendégek jöttek ki jobban, hiába beszélték meg a szünetben a házigazdák, hogy mit kellene tenniük. Az egri vezetés (2–3) tiszavirág életűnek bizonyult azonban, mert a pályaválasztó végig hitt a sikerében és tíz perc alatt újra a maga javára fordította a mérkőzést (4–3). Az örömükbe némi üröm is vegyült sajnos, mert Szerencsi Miklós súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a hajrában. A támadó kiesése miatt ráadásul a végét emberhátrányban kellett játszania a Tiszafürednek, mivel már nem volt csere lehetősége.

Dorcsák Zoltán: – Nagy gratuláció a csapatnak, hogy a nyeretlen sorozatunkat sikerült végre lezárnia. Ráadásul mindenki szívvel lélekkel tette a dolgát, ezért is voltunk képesek megfordítani a mérkőzést.