1 órája
Vármegye I.: az újonc Rékas legyőzte a tavalyi bajnokot, MÁV-siker született a szolnoki derbin – galériával
Meglepő eredményekből és gólokból nem volt hiány. A vármegye I. 11. fordulójában a Tiszaszentimre és a Tószeg tízgólos meccsen döntetlent játszott egymással, a Jászberény a Rákóczifalvát, a Jászfényszaru pedig a Kenderest múlta felül a vártnál könnyebben. A MÁV magabiztosan nyert a szolnoki derbin a Lurkó ellen, a Cserkeszőlő Kisújszállásról, a Szajol pedig Jánoshidáról hozta el a három pontot. A Mezőtúr egy fordulatos meccsen nyert az Abádszalók ellen, míg a Zagyvarékas nagy meglepetésre Törökszentmiklóson aratott sikert.
A vármegye I. 11. fordulójában esett idén a legtöbb gól eddig, összesen 45-ször találtak be a csapatok hétvégén.
Vármegye I., 11. forduló
Jánoshida–Szajol 0–2 (0–1)
Jánoshida, 100 néző.
Vezette: Nagy Zoltán.
Jánoshida: Bencze – Nagy K. (Hegedűs M., 72.), Major (GALÓ, 62.), Rimóczi, Kozák G. (Eszes M., 78.), Németh T.(Bezzeg, 72.), Sipos M., DANKOVICS, Varga K., ZOMBORI, Antal G. (Eszes E., 62.). Edző: Antal Gábor.
Szajol: Haris – Csajbók (Harcsa, 73.), Kiss Zs., KACSKÓ, KÓMÁR, ifj. Szedlák Z. (Bodnár S., 89.), SURI (Kovács R., 62.), Benedek N. (id. Szedlák Z., 83.), KUTUS (Nagy A., 89.), Hevesi-Tóth, BEZZEG. Edző: Donkó Krisztián.
Gólszerzők: ifj. Szedlák Z. (16.), Kutus (54.).
Végig kiegyenlített mérkőzésen a vendégek kihasználták a hazai védelem két megingását, és ezzel elvitték a három pontot.
Antal Gábor: – Döntetlen szagú mérkőzésen a vendégcsapat a védelmi hibákat kihasználva, megérdemelten vitte el a három pontot.
Donkó Krisztián: – Végre meg tudtuk tartani kétgólos előnyünket, pozitív volt, hogy nem kaptunk gólt.
Tudósított: Antal Gábor
Kisújszállás–Cserkeszőlő 1–3 (1–1)
Kisújszállás, 60 néző.
Vezette: Czékus Sándor.
Kisújszállás: Belényesi – Csukodi D., Németh K., Csukodi Z., Varga Zs. (Hajdu Zs., 60.), Hajdú V. (Balajti T., 74.), Kelemen L., Balajti J., Horváth B., Csala, Monoki. Edző: Szívós Gergő.
Cserkeszőlő: TÓTH L. – Panyik (Bálint K., 75.), Hegedűs J., MÁRKUS, Farkas M., Zsoldos (Szabados, 62.), VICZIÁN (Vér, 85.), SZABÓ-BOGÁR (Kardos, 90.), SZENTESI, Varga A., TAKÁCS J. Edző: Sallai Róbert.
Gólszerzők: Csala (29. – tizenegyesből), ill. Szabó-Bogár (18., 70.), Viczián (75.).
A mérkőzés első félidejében a hazai csapat többet kezdeményezett, több helyzetet dolgozott ki, de egy kivételével az összes kimaradt. A vendégek kontrajátéka veszélyes volt, melyből többet sikerült érvényesíteniük, így biztos győzelmet arattak.
Szívós Gergő: – Amíg az első félidőben nem rúgjuk be a helyzeteinket és nem zárjuk le a mérkőzést, addig nem tudunk meccseket nyerni.
Sallai Róbert: – Az első félidő a hazaiaké volt, a második játékrészben rendeztük sorainkat, és helyzeteinkből újabb két gólt rúgtunk. Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert a Kisújszállásnak!
Tudósított: Majláth Antal
Jászberény–Rákóczifalva 4–1 (2–1)
Jászberény, 100 néző.
Vezette: Szabó József.
Jászberény: Lipcsei – Magyar B., NAGY L., NAGY M., Kiss V. (Bathó, 85.), SZANKU, Jászai-Deák, Kardos (Kohári, 87.), MUHARI, Pikó (Káposztás, 35.), SALI. Edző: Menczeles Iván.
Rákóczifalva: Császár – TRECSKÓ (Magyar Á., 81.), SZAKALI, Kecskés (Nádházi, 70.), Méhesi, Münich (Szabó M., 56.), Gonda (Kovács K., 60.), PÁPAI, Koltay, Márkus, TELKES-TÓTH. Edző: Komáromi György.
Gólszerzők: Méhesi (6. – öngól), Szanku (25., 85. – a másodikat tizenegyesből), Nagy L. (60.), ill. Pápai (12.).
A papírforma szerint alakult a mérkőzés, a Berény uralta az első és a második játékrészt is. Az első félidőben a Rákóczifalva megnehezítette a hazaiak dolgát, nagyon mélyen, helyenként önfeláldozóan, jól védekezett és egy szögletből gólt is szerzett, amellyel egyenlíteni tudott, de a Jászberény a meccs végére felőrölte ellenfelét.
Menczeles Iván: – Boldogok vagyunk, hogy tudtuk folytatni a sorozatunkat, dicséretes dolog. Az első félidei játékunk a Falva zárt védekezése miatt nehezebb volt, hiába tartózkodtunk az ellenfél védelmi vonalában, nem tudtunk annyi helyzetet kialakítani, amennyit kellett volna. A második félidőben viszont teljesen felőröltük az ellenfelünket. Az ünnepelt Szanku Kristóf káprázatos gólt rúgott a 100. mérkőzésén. Ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg a meccset, bár a győzelmet beárnyékolta, hogy az egyik játékosunk, Pikó Martin súlyosan megsérült. A győzelmet neki ajánljuk.
Komáromi György: – Egy kimondottan jó csapathoz érkeztünk, tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. A gyors bekapott gól ellenére tudtuk rendezni sorainkat és egalizálni a mérkőzést. Úgy gondolom, az első félidőben minden rendben volt, a másodikban úgy jöttünk ki, hogy kicsit támadóbb szellemben lépünk fel, de sajnos fejben elfáradtunk és megérdemelt győzelmet érdemelt a hazai csapat. Kimondottan jó játékvezetést tapasztalhattunk.
Tudósított: Menczeles Iván
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Tiszaszentimre–Tószeg 5–5 (2–2)
Tiszaszentimre, 80 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Tiszaszentimre: Havellant – Szőke P., Oláh Zs., Faghiura, Kota, Bakó, BURAI, BAGA, Juhász E. (Csonka, 79.), Illés P., Gyarmati (Weiszhaupt, 13.). Edző: Szoboszlai Zsolt.
Tószeg: Király – Tóth K. (Panyi, 60.), Strempel, Skultéty, Baté (Tóth Á., 74.), Péntek (Urbán-Szabó, a szünetben), Balogh D., KOVÁCS T., Boldizsár M., SZŐKE G., Gazdag. Edző: Kiss Balázs.
Gólszerzők: Baga (30., 52.), Gyarmati (39., 67.), Burai (72.), ill. Gazdag (37.), Szőke P. (44.), Urbán-Szabó (47.), Kovács T. (70., 80.).
Ragyogó időben sok gólt láthatott a hazai publikum, de a mérkőzés végeredményének egyik csapat sem örülhetett igazán.
Szoboszlai Zsolt: – Rúgtunk öt gólt, négyszer is vezettünk, mégsem tudtuk megnyerni a mérkőzést.
Kiss Balázs: – Gólzáporos mérkőzésen nem tudtuk megszerezni a három pontot. Egyik védelem sem állt a helyzet magaslatán, így maradt a döntetlen. Az utolsó fordulókban kemény ellenfelek várnak ránk, de mindent megteszünk az újabb siker érdekében. Sok sikert a Tiszaszentimrének!
Tudósított: Szoboszlai Zsolt
Jászfényszaru–Kenderes 5–3 (3–1)
Jászfényszaru, 100 néző.
Vezette: Ábel Péter.
Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Penczner, Bartalis (Baranyi, 88.), Szekeres (Szabó Á., 81.), VASZICSKU, Tajti, Németh N., NÉMETH SZ., BAZSÓ (Donnert, 72.), Kövér (Csillik, a szünetben). Edző: Besenyi Gábor.
Kenderes: Nagy I. – Pesti, Karika, Tóth R., Csikós, Vadász, Bajnók, Balla, Váradi (Lisznyai, 68.), Baktai (Eri, 74.), Dáné (Budai, 63.). Edző: Csillag Sándor.
Gólszerzők: Bazsó (9.), Tajti (22. – tizenegyesből), Németh Sz. (23.), Csillik (52.), Bartalis (66.), ill. Pesti (36., 90+2. – a másodikat tizenegyesből), Csikós (74.).
Kiállítva: Németh Sz. (57.).
Az egész mérkőzésen a hazai csapat akarata érvényesült, és magabiztos győzelmet aratva tartotta otthon a három pontot.
Besenyi Gábor: – A srácok átérezték a mérkőzés fontosságát és mind taktikailag, mind akaratban az ellenfelük fölé nőttek. Bízom benne, hogy ezzel visszatértünk a helyes útra. Köszönöm a csapat hozzáállását és fegyelmezettségét. Sok sikert kívánok a Kenderes csapatának a folytatáshoz!
Csillag Sándor: – Kiváló játékvezetés mellett óvodás és bölcsődés gólokat kaptunk, nem is lehetett más a vége, mint vereség. Sokan elgondolkodhatunk azon, hogy a mérkőzéseken csak és kizárólag a játékkal foglalkozunk vagy ezen kívül minden mással.
Tudósított: Besenyi Gábor
Lurkó Focimánia–Szolnoki MÁV 0–5 (0–2)
Szolnok, 200 néző.
Vezette: Szénási Gábor.
Lurkó Focimánia: Sándor B. – Soltész-Nagy (Török T., 49.), Bali (Török B., 80.), Németh Gy. (Jostwerner, 66.), Hermann, SZABADKAI, Dobrosi (Pesti, 54.), Balázs B., Szentpéteri, BERÉNYI (Tóth B., 71.), MÁTÉ M. Edző: Balázs Béla.
Szolnoki MÁV: Ladányi – DUDOK, Pinto, Iván M. (Lengyel G., 66.), Annus, Dósa (Ledacs-Kiss, 77.) Draskóczi (Szabó Zs., 77.), Antal G. (Sulyok, 82.), Szabó R., Demeter, POLYÁK (Izsold, 66.). Edző: Lengyel Béla.
Gólszerzők: Pinto (32.), Antal G. (40.), Annus (49.), Lengyel G. (70.), Török T. (78. – öngól).
A városi rangadón a bajnoki esélyes vendégek domináltak és érvényesítették akaratukat, a hazaiak pedig lelkesen küzdöttek olykor-olykor bátor játékkal, felvillanásokkal.
Balázs Béla: – Próbáltunk szervezetten és mellette bátran is játszani, ami azért kockázatokkal, hibákkal járt és ezt egy ilyen szintű csapat, mint a MÁV ki is használta. A mérkőzés rámutatott a hibáinkra és, hogy van hova fejlődnünk, de mellette sok jót dolgot is láttam.
Lengyel Béla: – Egy nagyon-nagyon rossz talajú pályán szervezetten védekező ellenfél ellen ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a Lurkónak!
Tudósított: Balázs Béla
Lurkó Focimánia–Szolnoki MÁV meccsFotók: Nagy Balázs
Mezőtúr–Abádszalók 6–3 (1–2)
Mezőtúr, 80 néző.
Vezette: Gönczi Pál.
Mezőtúr: Török I. (Tőke, a szünetben) – Légrádi, BONTOVICS, Czakó, Nagy Cs., Rupa (Gyalog, 60.), RENTLER, SUSA, NOVODOMSZKY, Szőke (Salamon A., a szünetben), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.
Abádszalók: Csík – Muliter L. (Farkas D., 66.), HALAS M., OLÁH L., MULITER T., JUHÁSZ A., HORVÁTH SZ., PATAKI G., HALAS A., Szóládi (Fehér, 78.), Farkas J. (Borsos., 66.). Edző: Lajos Tibor.
Gólszerzők: Rentler (37., 63., 90.), Nagy Cs. (66., 72.), Susa (86.), ill. Horváth Sz. (45., 75. – a másodikat tizenegyesből).
A közönség biztos jól szórakozott, gólok voltak rendesen, szebbnél szebbek, meg kabaréba illő, hatalmas bakik. Ha össze kellene foglalni, körülbelül Megye II.-es színvonalú mérkőzést láthattak a nézők.
Erdősi Gyula: – Hatvan percig rémálom volt, utána hál’ istennek, varázsütésre Susa Zoltán vezérletével megfordítottuk a mérkőzést, így a végén teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.
Lajos Tibor: – Hatvanöt percig biztos voltam a győzelmünkben, végre újra egységesek voltunk. Ha így tudunk játszani, akkor hamarosan meglesznek a győzelmek, amit már nagyon várunk.
Tudósított: Erdősi Gyula
Törökszentmiklós–Zagyvarékas 0–2 (0–0)
Törökszentmiklós, 200 néző.
Vezette: Rajcsányi Sándor.
Törökszentmiklós: Bak – Biró, Bába, Földi (Ladányi, 55.), Héder A. (Polák, 59.), Farkas I., Pongrácz (Poczai, 55.), Héder A., Kada (Puporka, 74.), Nagy G., Lázók. Edző: Gusztafik Péter.
Zagyvarékas: Ulvicki (Cziczás, 84.) – Lesták, Lukács R., Aranyos (Czibak, 63.), ifj. Serbán J. (Ács, 32.), Kanálos, Pintér V. (Suki, 80.), Sipos Zs., Nagy S. (Konka, 73.), Polónyi, Fekete K.. Edző: Serbán József.
Gólszerzők: Kanálos (48.), Sipos Zs. (78. – tizenegyesből).
Az első félidőben a helyzetek alapján vezetnie kellett volna a hazai csapatnak, de még az üres kapuba sem tudtak betalálni. A Zagyvarékas pedig megbüntette a kihagyott helyzeteket.
Gusztafik Péter: – Olyan volt ez a mérkőzés, amilyen az egész hetünk, és nem az eredmény fáj a legjobban, hanem a mutatott hozzáállás. Fel kell emelni a fejünket és legközelebb küzdeni az életünkért.
Serbán József: – Izgalmas, szoros mérkőzésen tudatos, szervezett játékkal sikerült megnyernünk a mérkőzést. Minden játékosom jól szerepelt a mérkőzésen. További sok sikert a Törökszentmiklósnak!
Tudósított: Gusztafik Péter
Hosszú böjt után nyert újra a Földvár, ezúttal idegenben
Parádés második félidőt produkált a karcagi csapat – galériával