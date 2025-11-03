Vármegye I.: az újonc Rékas legyőzte a tavalyi bajnokot, MÁV-siker született a szolnoki derbin – galériával

A vármegye I. 11. fordulójában esett idén a legtöbb gól eddig, összesen 45-ször találtak be a csapatok hétvégén.

Pinto Mario (labdával) szerezte a szolnoki derbi első gólját a vármegye I. 11. fordulójában

Fotó: Nagy Balázs

Vármegye I., 11. forduló

Jánoshida–Szajol 0–2 (0–1)

Jánoshida, 100 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Jánoshida: Bencze – Nagy K. (Hegedűs M., 72.), Major (GALÓ, 62.), Rimóczi, Kozák G. (Eszes M., 78.), Németh T.(Bezzeg, 72.), Sipos M., DANKOVICS, Varga K., ZOMBORI, Antal G. (Eszes E., 62.). Edző: Antal Gábor.

Szajol: Haris – Csajbók (Harcsa, 73.), Kiss Zs., KACSKÓ, KÓMÁR, ifj. Szedlák Z. (Bodnár S., 89.), SURI (Kovács R., 62.), Benedek N. (id. Szedlák Z., 83.), KUTUS (Nagy A., 89.), Hevesi-Tóth, BEZZEG. Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: ifj. Szedlák Z. (16.), Kutus (54.).

Végig kiegyenlített mérkőzésen a vendégek kihasználták a hazai védelem két megingását, és ezzel elvitték a három pontot.

Antal Gábor: – Döntetlen szagú mérkőzésen a vendégcsapat a védelmi hibákat kihasználva, megérdemelten vitte el a három pontot.

Donkó Krisztián: – Végre meg tudtuk tartani kétgólos előnyünket, pozitív volt, hogy nem kaptunk gólt.

Tudósított: Antal Gábor

Kisújszállás–Cserkeszőlő 1–3 (1–1)

Kisújszállás, 60 néző.

Vezette: Czékus Sándor.

Kisújszállás: Belényesi – Csukodi D., Németh K., Csukodi Z., Varga Zs. (Hajdu Zs., 60.), Hajdú V. (Balajti T., 74.), Kelemen L., Balajti J., Horváth B., Csala, Monoki. Edző: Szívós Gergő.

Cserkeszőlő: TÓTH L. – Panyik (Bálint K., 75.), Hegedűs J., MÁRKUS, Farkas M., Zsoldos (Szabados, 62.), VICZIÁN (Vér, 85.), SZABÓ-BOGÁR (Kardos, 90.), SZENTESI, Varga A., TAKÁCS J. Edző: Sallai Róbert.

Gólszerzők: Csala (29. – tizenegyesből), ill. Szabó-Bogár (18., 70.), Viczián (75.).

A mérkőzés első félidejében a hazai csapat többet kezdeményezett, több helyzetet dolgozott ki, de egy kivételével az összes kimaradt. A vendégek kontrajátéka veszélyes volt, melyből többet sikerült érvényesíteniük, így biztos győzelmet arattak.

Szívós Gergő: – Amíg az első félidőben nem rúgjuk be a helyzeteinket és nem zárjuk le a mérkőzést, addig nem tudunk meccseket nyerni.

Sallai Róbert: – Az első félidő a hazaiaké volt, a második játékrészben rendeztük sorainkat, és helyzeteinkből újabb két gólt rúgtunk. Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert a Kisújszállásnak!