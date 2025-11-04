Vármegye II.: még mindig hibátlan az Árokszállás, meglepő vereséget szenvedett Gyendán a Túrkeve – galériával

A Fegyvernek Jászalsószentgyörgyön aratott sikert a vármegye II. 9. fordulójában, melynek köszönhetően fellépett a tabella második helyére. A Túrkeve Tiszagyendán szenvedett meglepő vereséget, míg a Jászárokszállás nyolcadik meccsén is nyert, így továbbra is hibátlan.

A Kunszentmárton sem tudta megállítani a kék mezes Jászárokszállást hétvégén a vármegye II.-ben

Fotó: Pesti József

Vármegye II., 9. forduló

Tiszagyenda–Túrkeve 3–1 (2–1)

Tiszagyenda, 100 néző.

Vezette: Túró Kálmán.

Tiszagyenda: Bikki – Molnár S., Hevesi Tóth (Rézsó L., 84.), Cseh, RÉZSÓ G. (Boros B., a szünetben), CSÍK (Ballók M., 84.), Katona, RÉZSÓ Á, Sipos, BALLÓK J., Tasi. Edző: Boros Benedek.

Túrkeve: Gulyás G. – Molnár T. (Rapi, 76.), SZEMES (Tóth A., 64.), Patkós, Balogh Z., Suszter, Szőke R., Nagy S. (Szórát,52.), Pabar (Sass, 52.), Lisznyai, Bodó (Vékony, 52.). Edző: Suszter Ferenc.

Gólszerzők: Rézsó G. (15., 34.), Csík (51.), ill. Suszter (12.).

Szép őszi időben, rangadónak számító mérkőzésen a hazaiak magabiztosan tartották otthon a három pontot a remek formában lévő Túrkeve ellen.

Boros Benedek: – Nagyon jó mentalitással mentünk fel a pályára, hibáink ellenére előnnyel tudtunk fordulni. A második félidő elején sikerült növelni az előnyünket. Le a kalappal a csapatom előtt a teljesítményükért. Vitathatatlan a győzelmünk jogossága. Rézsó Gabinak nagyon gyors gyógyulást kívánunk!

Suszter Ferenc: – Sajnos ezt a meccset fejben elveszítettük, de tragédia nem történt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a 30 perces csúszás nem volt indokolt.

Tudósított: Boros Benedek

Besenyszög–Jászapáti 1–2 (0–1)

Besenyszög, 70 néző.

Vezette: Nagy Péter.

Besenyszög: Bezzeg – KÁLLÓ, Tóth P. (Berki, a szünetben), NYESŐ, Csabajda, Tóth K. (Bodnár, 75.), Szekeres (Kozma, 80.), CSAJBÓK G., GYENGE, CSAJBÓK R., Tálas (Vona, 57.). Megbízott edző: Huri Zsolt.

Jászapáti: Nagypál – ILLÉS G. (Béres, 72.), Menyhárt, Rácz B., Balog N. (Illés L., a szünetben), Donkó, Varga P., VARGA M. (Somogyi, 85.), Somodi, Borbás (Szabari, 57.), SERFŐZŐ. Edző: Csőke Bence.

Gólszerzők: Nyeső (78.), ill. Varga P. (2.), Illés L. (82.).

Gyönyörű időben, korrekt játékvezetés mellett egy sportszerű, de alkalmanként heves vérmérsékletű meccset láthattak a nézők. A Jászapáti csapata időnként jelentős erőfölényben játszva, ha nehezen is, de kiharcolta a győzelmet a fegyelmezett védekezést bemutató hazai csapat ellen.