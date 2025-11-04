49 perce
Vármegye II.: még mindig hibátlan az Árokszállás, meglepő vereséget szenvedett Gyendán a Túrkeve – galériával
Több meglepő eredmény is született a hétvégén. A vármegye II. 9. fordulójában a Tiszagyenda legyőzte a Túrkevét, a Fegyvernek pedig Jászalsószentgyörgyön nyert, amellyel fellépett a második helyre. A Jászárokszállás továbbra is hibátlan, ezúttal a Kunszentmárton ellen arattak sikert. A Tiszajenő és a Jászapáti is idegenben diadalmaskodott, míg az Újszász és a Jászboldogháza osztozott a pontokon. A hétvégén a Kunhegyes volt a szabadnapos.
Vármegye II., 9. forduló
Tiszagyenda–Túrkeve 3–1 (2–1)
Tiszagyenda, 100 néző.
Vezette: Túró Kálmán.
Tiszagyenda: Bikki – Molnár S., Hevesi Tóth (Rézsó L., 84.), Cseh, RÉZSÓ G. (Boros B., a szünetben), CSÍK (Ballók M., 84.), Katona, RÉZSÓ Á, Sipos, BALLÓK J., Tasi. Edző: Boros Benedek.
Túrkeve: Gulyás G. – Molnár T. (Rapi, 76.), SZEMES (Tóth A., 64.), Patkós, Balogh Z., Suszter, Szőke R., Nagy S. (Szórát,52.), Pabar (Sass, 52.), Lisznyai, Bodó (Vékony, 52.). Edző: Suszter Ferenc.
Gólszerzők: Rézsó G. (15., 34.), Csík (51.), ill. Suszter (12.).
Szép őszi időben, rangadónak számító mérkőzésen a hazaiak magabiztosan tartották otthon a három pontot a remek formában lévő Túrkeve ellen.
Boros Benedek: – Nagyon jó mentalitással mentünk fel a pályára, hibáink ellenére előnnyel tudtunk fordulni. A második félidő elején sikerült növelni az előnyünket. Le a kalappal a csapatom előtt a teljesítményükért. Vitathatatlan a győzelmünk jogossága. Rézsó Gabinak nagyon gyors gyógyulást kívánunk!
Suszter Ferenc: – Sajnos ezt a meccset fejben elveszítettük, de tragédia nem történt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a 30 perces csúszás nem volt indokolt.
Tudósított: Boros Benedek
Besenyszög–Jászapáti 1–2 (0–1)
Besenyszög, 70 néző.
Vezette: Nagy Péter.
Besenyszög: Bezzeg – KÁLLÓ, Tóth P. (Berki, a szünetben), NYESŐ, Csabajda, Tóth K. (Bodnár, 75.), Szekeres (Kozma, 80.), CSAJBÓK G., GYENGE, CSAJBÓK R., Tálas (Vona, 57.). Megbízott edző: Huri Zsolt.
Jászapáti: Nagypál – ILLÉS G. (Béres, 72.), Menyhárt, Rácz B., Balog N. (Illés L., a szünetben), Donkó, Varga P., VARGA M. (Somogyi, 85.), Somodi, Borbás (Szabari, 57.), SERFŐZŐ. Edző: Csőke Bence.
Gólszerzők: Nyeső (78.), ill. Varga P. (2.), Illés L. (82.).
Gyönyörű időben, korrekt játékvezetés mellett egy sportszerű, de alkalmanként heves vérmérsékletű meccset láthattak a nézők. A Jászapáti csapata időnként jelentős erőfölényben játszva, ha nehezen is, de kiharcolta a győzelmet a fegyelmezett védekezést bemutató hazai csapat ellen.
Huri Zsolt: – Jelenlegi nehéz helyzetünk ellenére egy esélyesebb, egységes és minőségi ellenfél ellen sikerült majdnem pontot szerezni. Az elkerülhető gólok ellenére a szezon eddigi legjobb hozzáállását sikerült produkálni, amely lehetővé teheti a jövőbeni fejlődést.
Csőke Bence: – Borzasztó rossz talajú pályán, kritikán aluli játékvezetés mellett egy szerencsés góllal sikerült megszerezni a nagyon fontos három pontot, hiszen a srácok azt gondolták, hogy a legutóbbi nagyarányú győzelem után elég lesz a mezt kivinni a pályára.
Tudósított: Huri Zsolt
Tiszaszőlős–Tiszajenő 1–3 (1–1)
Tiszaszőlős, 100 néző.
Vezette: Rajcsányi Sándor.
Tiszaszőlős: Madarász (Kis B., 60.) – Varga Z., Vidra, Hajnal, Kiss Z., Czinege, Soltész, Botos, Kalóz, Ács, Pékó. Edző: Madarász Csaba.
Tiszajenő: Nyuli B. – Polgár, HEGYI, Radics (Puskás Á., 88.), Tóth A. (Márton P., 88.). Hornyik, Nyuli R., LAKATOS P., Puskás D., Fekete T. (Kozák, a szünetben), KALMÁR. Edző: Márton Péter.
Gólszerzők: Varga Z. (31.), ill. Kalmár (37. – tizenegyesből), Lakatos P. (55., 76.).
Az első félidőben mindkét csapat amit tudott, kiadott magából, így remek első félidőt láthattak a nézők. A második játékrészben már elfáradt a hazai csapat és ezt kihasználva a vendégek megszerezték a győztes gólokat.
Madarász Csaba: – Köszönöm szépen minden játékosnak, aki eljött erre a mérkőzésre. Gratulálunk a vendégcsapatnak, további sok sikert nekik!
Márton Péter: – Sportszerű mérkőzésen a második félidőben sikerült felülkerekedni a hazai csapaton. Gratulálok a Tiszaszőlősnek.
Tudósított: Madarász Csaba
Jászárokszállás–Kunszentmárton 3–1 (2–0)
Jászárokszállás, 180 néző.
Vezette: Skultéti Csaba.
Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Hopka, 70.), Hornyák (Győző O., 75.), KASZAB, BÓTA (Czuczor, 58.), Forgó (Bordás, 58.), Éliás (Ivony, 70.), PENCZNER, NAGY F., RÉDEI. Edző: Csikós Tamás.
Kunszentmárton: GÖMÖRI – TÓTH R., KARDOS, Polecsák, Sári (Balogh Zs., a szünetben), Bikki (Rupa, 76.), Kállai K., Kardos, Kelemen N. (Hegyi, 58.) Danku, Ritzl. Edző: Szólik Róbert.
Gólszerzők: Nagy F. (4.), Bóta (39.), Rédei (48.), ill. Kállai K. (69.).
A hazai csapat végig irányította a mérkőzést, a találatok mellett még számtalan gólszerzési lehetőség volt, de ki kell emelni a vendégcsapat kapusának teljesítményét is. Megérdemelt a Jászárokszállás győzelme.
Csikós Tamás: – Gratulálunk a 16 éves Győző Patriknak, aki jó játékkal debütált felnőttcsapatunk bajnoki mérkőzésén! Ezt a győzelmet Rédei László, a jászárokszállási labdarúgás ikonikus alakja emlékére ajánljuk. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Szólik Róbert: – A meccs összképét tekintve megérdemelt volt a hazai csapat győzelme, de a listavezető ellen ez egy tisztes helytállás volt.
Tudósított: Csikós Tamás
Újszász–Jászboldogháza 1–1 (0–1)
Újszász, 40 néző.
Vezette: Tóth Kristóf Attila.
Újszász: Gera – Kaló G., Vincze (Rézsó M., 54.), KALÓ L., Szabó G. (Csobai, 82.) Virág A., SZŰCS D., Mondok, Szűcs J., Borbély, Fekete T. Edző: Szűcs József.
Jászboldogháza: Pádár – Gömöri, Káposztás, Nagy P. (Nagy Mihály, 85.), Nagy Márk, TÓTH E., Gulyás G. (Józsa, 76.), Kisnémeth (Koncz, 80.), Dékány (Gellérfy, 73.), Bodor, NAGY N. Edző: Bodor Máté.
Gólszerzők: Kaló L. (53.), ill. Nagy N. (33.).
A tabella végén tanyázó két csapat igazságos döntetlent játszott.
Szűcs József: – Kicsit nagyobb szerencsével itthon tarthattuk volna a három pontot.
Bodor Máté: – Egy-nullás vezetésnél kapufát rúgtunk, kapusba lőttük a ziccert, ami meg is bosszulta magát. Összességében reális döntetlent játszottunk egy botrányosan rossz pályán.
Tudósított: Szűcs József
Jászalsószentgyörgy–Fegyvernek 0–2 (0–0)
Jászalsószentgyörgy, 150 néző.
Vezette: Szénási Gábor.
Jászalsószentgyörgy: Tóth Cs. – Varga I. (Fajka, 71.), Thallmayer (Kovács, A., 60.), Kobela (Széles, 79.), Kónya, Bathó, Túróczi, Kanalas, Szabó Z., TÓTH G., Füleki (Forgó, 63.). Edző: Gazsi István.
Fegyvernek: Korpás – Márton P., Bohács D. (Kállai D., 84.), Szász K., Szabó M., Náhóczki, Bohács M., Rézsó Zs., Pápai T. (Knipfel, a szünetben), Molnár M., Nagy D. (Stalmájer, 66.). Edző: Bohács Tibor.
Gólszerzők: Szabó M. (59.), Molnár M. (83.).
A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést, a lehetőségeik megvoltak, de vagy a kapufa, vagy Korpás Gergő kapus hárított. A fordulás után ahogy fogyott az erő, úgy jöttek a hibák és úgy, mint az előző héten, egy hátul eladott labdából az ellenfél szerzett vezetést, ezek után a hazai csapat kitámadott, de a második találat megpecsételte a sorsát.
Gazsi István: – Jó mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen. Mi kihagytuk, ellenfelünk kihasználta lehetőségeit, és elvitte a három pontot.
Bohács Tibor: – Köszönjük szurkolóinknak, hogy ennyien elkísértek bennünket, sokat jelentett. Kimagasló játékvezetést kapott a mérkőzés. Nagy szívvel és okosan fociztunk, és mindenki jól szerepelt a találkozón. Gratulálunk a gyerekeknek, szép munka volt.
Tudósított: Gazsi István