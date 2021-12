Mikulás-csomag van piros, van kék. Ezrével rakják az autószélvédőkre. Csak parkolóhely nincs elég.

Én még olyan autóssal nem találkoztam, aki ne bosszankodott volna a parkolási problémák miatt. Parkolna az ember szabályosan, ha lenne hol. Ha talál is az autós szabad helyet, kétóránként rohanhat az órához pénzt bedobni. Még akkor is, ha éppen színpadon játszik, mint az például Csala Zsuzsával megtörtént. Mert ha elmulasztja a pénzbedobást, jönnek a gonoszok, és a „mikulás-csomag”. Vagy a kerékbilincs. Esetleg mindkettő.

Különösen súlyos a helyzet a Belvárosban. Itt a huszonvalahány ezer parkolóhelyet időnként akár százezren is szeretnék használni. Lévén a Belvárosban egy sor közintézmény, például minisztérium. Autóik minimum négyezer helyet el is foglalnak. Mélygarázsuk csak elvétve van.

Mi lenne, ha állambácsi példát mutatna, és minden belvárosi közintézménynek lenne mélygarázsa?

Ha így alakul, én akkor sem váltok parkolójegyet. Nincs autóm. Csak idegesít a helyzet.