A köldökzsinórvérből kinyert őssejtek semmiféle erkölcsi aggályt nem támasztanak

[/caption]Óriási erőkkel folyik az őssejtek kutatása szerte a világon. Az emberi szervezet mintegy kétszáz sejtfajtából áll, és az őssejtek azok a kezdeti sejtek, amelyekből bármelyik kifejlődhet. A remények szerint az őssejtekben úgyszólván csodatévő erő rejlik. Segítségükkel gyógyíthatóvá válhat számos rettenetes betegség az Alzheimer- és Parkinson-kórtól a szívbetegségeken át a cukorbajig. Őssejtekből elvileg bármelyik szerv vagy testrész előállítható, maga az agy is. A távoli jövőben az orvoslás olyan lenne, mint az alkatrészcsere az autószervizben.



Az őssejtek kinyerhetők szövetből, legfőképpen köldökzsinórvérből, csontvelőből és foggyökérből. Az őssejtbankok nyugaton már egész hálózatot alkotnak. Idehaza azért folynak a munkálatok, hogy Magyarország is csatlakozhasson hozzájuk. Az ős- sejtkutatásnak ez a területe minden erkölcsi aggálytól mentes. A hazai őssejtkutatás is jórészt ebben az irányban folyik.



Az őssejtek másik fő forrása az embrió, és sokan ezt tartják jobbnak. Vagy a lombikbébiprogramok során visszamaradt vagy a sejtmagátültetéses klónozással létrehozott embriókból nyerhetők ki őssejtek. Ez utóbbi esetben az őssejtek kiemelésével elpusztul az embrió. A katolikus országok mélyen elítélik az embrionális őssejtek kutatását, mert az emberi élet kioltását látják benne.



Az USA elnöke, Bush is ellenzi ezt a kutatást. 2001-ben rendeletileg megvonta a szövetségi támogatást ettől a területtől. Néhány hete viszont Kalifornia polgárai megszavazták az embrionális őssejtek kutatásának államukon belüli támogatását. Az Európai Unió parlamentje tavaly igennel szavazott az ügyben. Az ENSZ egyelőre halogatja a dolgot, bár célja egy hatékony nemzetközi egyezmény megalkotása. Angliában a vita azóta lángolt fel, hogy néhány hónapja engedélyezték az embriók kísérleti célú létrehozását, a sejtklónozást.