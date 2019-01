Csapadékos hétfő vár ránk

Eső, ónos eső, hó is jöhet a maximum 7 fok mellé.

Este, éjjel keleten átmenetileg csökken a felhőzet, miközben délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és az éjszaka második felében a Dunántúlon, hétfőn már másutt is sokfelé várható csapadék: a keleti, délkeleti megyékben esőre, másutt kezdetben vegyes halmazállapotú csapadékra, majd egyre inkább havazásra kell számítani. A reggeli, délelőtti órákban főként a középső területeken átmenetileg intenzív ónos eső is lehet. Elsősorban a Dunántúlon és a középső országrészben kiadós mennyiségű csapadék valószínű. Eleinte délkeleti, hétfőn az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -6 fok között alakul, de északkeleten a kezdetben kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 0 és +7 fok között várható, délkeleten lesz a legenyhébb.