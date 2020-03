Néhol felhő, esetleg zápor zavarhatja meg a vasárnapi napsütést

A legmagasabb nappali hőmérséklet még így is 14 és 19 fok között valószínű.

A több órás napsütés mellett vasárnap is gomolyfelhők képződnek, és szombat este még elsősorban az Északi-középhegység területén, a főváros körül és az Észak-Alföldön, vasárnap pedig a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon másutt is elszórtan zápor, néhol zivatar is előfordulhat.

Hajnalig általában mérsékelt marad a légmozgás, vasárnap azonban a Szécsény-Szeged vonaltól nyugatra megélénkül, sőt a Dunántúl nyugati és északi részein meg is erősödik az északnyugati szél, emellett pedig zivatar környékén is lehet átmeneti szélerősödés. Hajnalra főként Nógrád megyében és környékén ködfoltok képződhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, de elsősorban az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 és 19 fok között valószínű.