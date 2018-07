Tovább tombol a nyár szerdán

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.

Szerdán a Dunától keletre csak helyenként várható zápor, zivatar, ugyanakkor az Alpokalja térségében is előfordulhat csapadék. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, kedden a Zemplén térségében viharossá is fokozódik, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de kisebb körzetekben 12, 14 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 32 fok között várható.