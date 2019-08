Visszatérhet a kánikula

A fátyol- és gomolyfelhők mellett az északi tájakon szórványosan, nagyobb számban az Északi-középhegység térségében alakulnak ki záporok, zivatarok.

Éjszakára sok fátyolfelhő marad az égen, északon, északkeleten azonban vastagabb felhők is lesznek, így főként ott várható továbbra is csapadék.

Szerdán is az északi tájainkra korlátozódnak a záporok, zivatarok, de már kevesebb helyen számíthatunk az előfordulásukra, kora estétől azonban északnyugaton ismét megnő a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szél kedden keleten, szerdán már nagy területen lesz élénk, a Dunántúlon helyenként erős széllökések is lehetnek. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Nagyvárosainkban, tópartok mentén lesz enyhébb a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 35 fok között alakul. A déli országrész lesz a melegebb.