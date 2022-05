Egy nyugodt vidéki OÁZIS a mai rohanó világban! Rendezvény háznak, panziónak, céges üdülőnek kiváló lehetőség!! Irodánk eladásra kínálja a képeken látható exkluzív birtokot! Távol a város zajától. A telken található 4 ingatlan – melyek jelenleg is aktív üdülőként üzemelnek – a vízpart közvetlen közelében fekszik. A főépületet egy felújított és az eredeti épülethez képest kibővített Gátőrház alkotja. Bruttó alapterülete 243m2.

A két további apartmanház alapterülete 206 négyzetméter és 71 négyzetméter. A borospince 40 négyzetméter. A két garázst, éttermet, konyhát, raktárat, és a személyzeti szállást magába foglaló épület alapterülete 254 négyzetméter. Az épületekben padlófűtés, falfűtés, cirkófűtés üzemel, továbbá cserépkandalló biztosítja a kellemes hőmérsékletet.

Az egyedi és minőségi bútorok méltán képviselik a luxust. Az ingatlanhoz tartozó telek mérete 2000 négyzetméter. A kertben 50 db diófa található. A vízparti panorámát nemcsak az ingatlanokból, de több napozó teraszról és erkélyről is megcsodálhatjuk, valamint a házhoz tartozó stégről is csodás panoráma nyílik a Tisza holtágára. Igényesen kialakított kültéri kemencék és fedett kerti kiülők is helyet kaptak.

Forrás: ingatlanbazar.hu

