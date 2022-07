Ingatlanajánló 1 órája

Cserkeszőlő szépe: avagy egy különleges ház cserépkályhával eladó!

A 300 nm-es, különleges ház többféle funkciót is betölthet majd az új tulajdonos szárnyai alatt. Izgatottan várjuk, vajon egy nagy család költözik be, vagy esetleg szálláshelyként egyszer akár mi magunk is a mázas cserépkályha mellé kuporodhatunk-e? Már persze amikor épp nem tombol a kánikula…

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Kecskeméttől 30 perc autóútra Cserkeszőlő csendes részén 1150 négyzetméter, gyönyörűen parkosított területen épült 300 négyzetméter hasznos alapterületű, igazán különleges családiház eladó. Ez az igazán jó minőségben épített, több célú felhasználásra is alkalmas ingatlan új építésű családi házak szomszédságában épült. A mérete és elhelyezkedése alkalmassá teszi egy panzió létrehozására is, de igazán kényelmes életet biztosíthat egy család és vállalkozás számára. Az eladó ház jellemzői

Hatalmas parkos terület

Automata öntözőrendszer, saját kúttal

Vidéki, nyugodt élet, madárfütty

Jó minőségű anyagok felhasználásával, igényesen megépített

Gépesített konyha

Dupla garázs

Klima

Gáz- és vegyestüzelés + Cserépkályha

Gyógyfürdő pár perc sétával elérhető” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!



