“Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok belvárosában a Kossuth Lajos utcában eladásra kínálunk egy 3 szintes, néhány éve bankként üzemelő épületet. Az ingatlan a Megyeházával szemben, jellegzetes eklektikus stílusban épült sarokház, két utcafronti bejárattal. A pincerész 187 négyzetméter, raktározásra kiválóan használható. A földszint 291 négyzetméter, itt évekig bankfiók működött, jelen pillanatban annak megfelelően van kialakítva ügyféltérrel, irodákkal, szociális helyiségekkel. Az irodák tágasak, klimatizáltak. A felső szint 220 négyzetméter, külön bejáratú, akár egyben, akár két különálló ingatlanként is funkcionálhat. Befektetésnek is kiváló, mivel ha leendő tulajdonosa albetétesíti, a földszinti rész kiadható, a felső szint kisebb átalakítás után külön-külön is eladható. [...]”

