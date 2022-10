Eladó Szolnok „Rózsadombján”, kertvárosi környezetben egy három éve épült, 225 négyzetméteres, négy hálószobás családi ház. Az épület minden tekintetben megfelel napjaink technológiai színvonalának. Minőségi fa nyílászárók, melyek rengeteg fényt engednek a belső térbe, a nappali szinte egybeolvad a kerttel, Az épület fűtése gáz cirkó kazánnal, padlófűtéssel megoldott, hihetetlenül alacsony gázszámla mellett. A tágas, 62 négyzetméteres nappalihoz két lakószárny csatlakozik két-két hálószobával, és mindkét szárnyhoz tágas fürdőszoba és külön vécé tartozik. Itt találhatóak még a kiegészítő helyiségek, mint a kamra, a háztartási helyiség és a gardrób is. A nappali egybeépült a konyhával és az étkezővel.

Hatalmas fedett terasz, nyársaló és grillező található a kertben, de az igazi különlegesség a külön épületben lévő wellnessrészleg. Itt található a finn szauna, a sópára befújására is alkalmas infraszauna, a jacuzzi, a csobbanó dézsa, a pihenő helyiség és a fürdőszoba is. Az egész épület infrafűtésű. A kertben található teljesen automata, hőszivattyú fűtésű medence polikarbonát fedést kapott, így a fürdési szezon hónapokkal kitolható. A medencei élményelemeken kívül gyermekrész és úszógép is található. Az udvarban van még egy biztonsági padozatra épült modern játszótér. Az egész udvart holland pázsit borítja. [...]”

