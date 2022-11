Ingatlanajánló 1 órája

Eldobni mindent! Íme Jászberény legmenőbb háza és „japánkertje”!

Egy falatnyi Japán is jár a 269 milliós, elképesztően ízléses passzív luxus otthonhoz. Jászberény régi-új látványossága eddig csak a tulajdonosok és barátaik életét boldogította. A hirdetési fotóknak hála azonban most bárki szétnézhet a csodás otthonban! És ha telik rá, persze meg is veheti!

Forrás: Ingatlanbazár.hu

“Budapesttől 1 órányira, Jászberény kapujában, hihetetlen hangulatú, 3,5 hektáros ökogazdálkodásra is kiépített terület, passzív luxusház, hozzá tartozó, gyümölcsös, diós és Japán kert megvásárolható, közvetlenül a Hajta természetvédelmi terület mellett. A házban 4 szoba, 2 fürdő, konyha, étkező, mosdók, háztartási helyiség, kamra, szauna található. 8x7 méteres garázs 2 autónak, barkácsműhelynek és további tárolásnak is tágas teret ad. A főépület bruttó 300 négyzetméter, mely extra hőszigetelésű, minimalista megjelenésű lapostetős, AA+ besorolás, napelemekkel a tetején, hővisszanyerős szellőztetőrendszerrel, hőszivattyús klímával, kandallóval szerelt önellátó ház, melynek így szinte nincs fenntartási költsége. 2 dísztó, csobogóval, híddal, több generációs koi pontyokkal, teaház, medence, jakuzzi, üvegház, mulcsos gazdálkodórendszer, melléképület, kiserdő, 90+ diófa, 30 kajszi, 20 szilva, alma, körte és cseresznyefák, mandula, mogyoró is az ingatlan része melyek, mint ahogy a kert is fúrt kútról, locsolórendszerrel ellátott. Egy falatnyi Japán is jár a 269 milliós, elképesztően ízléses passzív luxus otthonhoz

Forrás: Ingatlanbazár.hu A tulajdonos válaszol rovat bemutatja… „Kora reggeli órákban a gyönyörű madárcsicsergés mellett az őzikék látogatásának is rendszeresen örülhetünk, akiket a teraszon elköltött reggelink közben figyelhetünk meg. Esténként pedig a 6x4 méteres teraszon borozgatva, sütögetve minden nap másik naplementében gyönyörködhetünk. A 10 méteres úszómedence és a 6 személyes hőszivattyúval fűtött pezsgőfürdő segíti a relaxációt, és a napi stressz semlegesítését. A dió már elkezdett teremni, pár éven belül, teljes erejében 20-30 kilogramm termés várható egyedenként. Ez körülbelül 2,5 tonna diót jelent, önnmagában jelentős hozamot garantálva az új tulajdonos számára.” [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

