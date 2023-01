Egy nyugodt vidéki OÁZIS a mai rohanó világban! Rendezvény háznak, panziónak, céges üdülőnek kiváló lehetőség!! Irodánk eladásra kínálja a képeken látható exkluzív birtokot!

Távol a város zajától

A telken található 4 ingatlan – melyek jelenleg is aktív üdülőként üzemelnek - a vízpart közvetlen közelében fekszik. A főépületet egy felújított és az eredeti épülethez képest kibővített Gátőrház alkotja. Bruttó alapterülete 243 négyzetméter. A két további apartmanház alapterülete 206 négyzetméter és 71 négyzetmméter. A borospince 40 négyzetméter. A két garázst, éttermet, konyhát, raktárat, és a személyzeti szállást magába foglaló épület alapterülete 254 négyzetméter. Az épületekben padlófűtés, falfűtés, cirkófűtés üzemel, továbbá cserépkandalló biztosítja a kellemes hőmérsékletet. Az egyedi és minőségi bútorok méltán képviselik a luxust. Az ingatlanhoz tartozó telek mérete 200 négyzetméter. A kertben 50 db diófa található.

A vízparti panorámát nemcsak az ingatlanokból, de több napozó teraszról és erkélyről is megcsodálhatjuk, valamint a házhoz tartozó stégről is csodás panoráma nyílik a Tisza holtágára. Igényesen kialakított kültéri kemencék és fedett kerti kiülők is helyet kaptak. Az épületek melletti területeket ligeterdők borítják, lakói a fokozottan védett fajú rétisas, fekete gólya, barna kánya. A védett fajok között gyakorinak számít az egerészölyv, a héja, a fülesbagoly, az énekesek seregét pedig a fülemüle, barátka, őszapó, vörösbegy, erdei pinty alkotja. A vadak közül a sűrűbb részeket a vaddisznók kedvelik, a ritkább, ligetesebb helyek az őzek élnek, a nyíltabb, füves területeken fácán, nyúl, róka található. A holtág területén a nádasokban, a mélyedésekben, tocsogókban parti madarak: récék, szárcsák, vadkacsák, szürke gémek, kanalas gémek, kis kócsag és nagy kócsagok, fehér gólyák gyülekeznek.

A Cibakházi-holtág vadvizében ponty, compó, ezüstkárász, süllő, csuka, harcsa okoz örömet a horgászoknak, kiváló turisztikai célpont lehet a pihenni vágyók számára. A Gátőrháztól mindössze 800 méterre található 4 istálló, 80 hektárnyi legelő ahol jelenleg is aktívan folyik az állattartás, itt további lehetőség van gazdálkodásra és állattartásra, ennek irányára 260 Millió forint. A birtokot és a gazdaságot külön-külön is meg lehet vásárolni, ennek része lehet számos, jelenleg is futó turisztikai és mezőgazdasági pályázat is. Az ingatlan irányára 340.000.000 Ft.

