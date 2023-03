“Szolnok kertes házas övezetében, kiváló állapotú 140 négyzetméteres családi ház, 860 négyzetméteres telken és egy a ház mögött – jelenleg is működő – 300 négyzetméteres karosszériajavító és fényező műhely eladó! Az öt szobás téglából épült családi ház földszintjén, egy tágas, világos nappali, amely egybe nyitható az étkezővel, hálószoba, konyha, fürdőszoba illemhellyel együtt, és egy előszoba található.

A tetőtérben, amely megközelíthető az előszoba, vagy a nappali felől is, két szoba, fürdőszoba illemhellyel együtt került kialakításara. A meleg víz előállítására, gázbojler, a ház fűtésére, konvektorok szolgának, a földszint és a tetőtér is klimatizált. A ház tágas, fedett teraszáról jutunk a füvesített kertbe, amelyet dísznövények és díszfák színesítenek és ahol egy fúrt kút is található.

A 300 négyzetméteres műhelyben egy iroda, öltöző, kolorisztikai helyiség, karosszéria lakatos műhely, fényező előkészítő műhely, polírozó műhely, és fényezőkabin található. A telephelyen központi fűtés, gázkazán van és 380V/ 40A ipari áram földkábelen bevezetve. A fényezőkabin levegő befúvásos és gázfűtésű, valamint külön gázmérő és villanyóra tartozik a műhelyhez. A több mint harminc éve működő vállalkozás kiépített ügyfélkörrel rendelkezik és alkalmas más tevékenységek kialakítására is, mivel, három lépcsős szennyvíz derítő rendszerrel, aknával, emelővel rendelkezik, így autómosó, autószerelő műhely, valamint gumiszervíz is kialakítható. [...]”

