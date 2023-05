„Szolnok abszolút belvárosában eladásra kínálunk egy 11 lakásos társasházat üzlethelyiségekkel és a lakásokhoz tartozó gépkocsi beállókkal. Az ingatlan 2004-ben téglából épült, függőfolyosós megoldással, a folyósokon kovácsoltvas korlátokat építettek be, ezzel egészen egyedi a belső tér hangulata. Minden ingatlan erkélyes, klimatizált, a lakásokban a konyhaszekrényeket kerámia főzőlappal és légkeveréses sütővel látták el. A lakások és üzlethelyiségek melegéről egyedi gázcirkó fűtés gondoskodik, nyílászáróik borovi fából készültek.

A lakások paraméterei a következők: 1. lakás 64 négyzetméter, 2. lakás 37 négyzetméter, 3. lakás 39 négyzetméter, 4. lakás 64 négyzetméter, 5. lakás 37 négyzetméter, 6. lakás 39 négyzetméter, 7. lakás 64 négyzetméter, 8. lakás 37 négyzetméter, 9. lakás 39 négyzetméter, 10. lakás 53 négyzetméter, 11. lakás 67 négyzetméter. Az üzlethelyiségek 38, 37, illetve 30 négyzetméter nagyságúak a hozzájuk tartozó szociális helyiségekkel. A különálló épületben szintén üzlethelyiségek vannak 70 illetve 40 négyzetméteres méretben, ezek mögött kialakítottak 15 darab gépkocsibeállót, melyek ára darabonként 3 millió forint, összesen 45 millió forint.

A lakásokat és az üzlethelyiségeket is folyamatosan bérlik, de befektetői oldalról ezen kívül is rengeteg lehetőséget rejt. Belvárosi elhelyezkedése, illetve a két utcáról való megközelítése lehetővé teszi, hogy új tulajdonosai a jelenleg is futó Európai Uniós pályázatok igénybe vételével alakítsák ki a számukra legmegfelelőbb felhasználási formát. Mivel a társasház és a kisebb épületben lévő üzlethelyiségek külön helyrajzi számon vannak nyilvántartva, igény esetén ezek külön is megvásárolhatóak. [...]”

