Telekáron vegyen házat!

Jászárokszálláson eladó egy 70 négyzetméteres ház! Éjjelente az ágyából is nézheti a csillagokat – így hangozna romantikusan az az ingatlanhirdetés, amire bukkantunk. Kicsit szomorú a valóság, vagyis az, hogy a tető derékban megtört, így az helyre kell hozni, ha az esővizet már túlzásnak éreznénk a hálószobában. Viszont emiatt tényleg nagyon olcsón árulják, vagyis telekáron, és még alkudni is lehet. Ha szereti a kihívásokat, és a környék szerelmese, ne most hátráljon meg!

Forrás: ingatlanbazar.hu

„Befektetőknek, vagy felújításban jártas személyeknek kiváló lehetőség! Jászárokszálláson 70 négyzetméteres családi ház felújítandó állapotban eladó. Az ingatlan a Hold utca 1. szám alatt található. Minden közmű bent van a telken, de mindegyik ki van kapcsolva. Tehermentes, 1/1 tulajdonban van. A felújítást a tető cseréjével, javításával kell kezdeni, mert az sajnos derékban megtörött, a cserepek még menthetőek. Az ingatlanban két szoba, konyha és fürdőszoba található, 70 cm vastag vályogfalakkal. Telekárban, hirdetve, hívjon fel, nézzük meg! Rövid határidővel felújítást vállaló mesterembereket, szakembereket tudunk ajánlani. Ára irányár, jöjjön, nézze meg és beszéljünk róla! [...]” További ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.

