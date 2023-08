Ingatlanajánló 1 órája

Vegyen olcsón házat Jászberénytől 15 percre!

Alattyán eladó egy olyan ingatlan, amely azonnal költözhető, hiszen a tulajdonost idén újította fel a teljes belső részt. A kert sem apró, így nemcsak veteményese lehet, de nagyban is gondolkodhat. A csend garantált, és hamar a fővárosba is érhet, ha ott van dolga. Helyben sem kell semmiről nem kell lemondania, hiszen minden elérhető karnyújtásnyira. Orvos, bolt, iskola és óvoda is.

Forrás: ingatlanbazar.hu

„Eladó Jász-Nagykun-Szolnok megyében Alattyánon, Jászberénytől autóval 15 percre, Budapesttől autóval 1 óra 1 percre, egy 1844 m2 telken lévő 72,9 m2-es családi ház! Az ingatlanban kialakításra került1 szoba, 1 félszoba, amerikai konyhás nappali, előtér, fürdőszoba. Azonnal költözhető! Forrás: ingatlanbazar.hu Az ingatlan az idei évben belső felújításon esett át: nyílászárók, csempézés, járólapozás, álmennyezet kialakítás, víz, és villanyvezeték hálózat csere. COOP bolt, óvoda, iskola, orvosi rendelő, buszmegálló, pár perc sétával érhető el! Az ingatlan a település központi részéhez közel található, de csendes, nyugodt utcában! [...]” Forrás: ingatlanbazar.hu További remek ajánlatok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.



