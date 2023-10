“Mezőtúron, a Peresi-holtágon közvetlen vízparti nyaraló eladó. Minden időben jól megközelíthető helyen található. A telek 843 négyzetméter, gondozott, fákkal, növényekkel ültetett. Művelési ágból kivett üdülőépület, ezért azonnal eladható.

A ház téglaépítésű, szigetelt, 3 szintes, összesen 90 négyzetméter, állandó lakhatásra is alkalmas. A szuterén egylégtér, előtte 22 négyzetméter vízre néző fedett terasz. A földszinti részen amerikai konyhás nappali, fürdőszoba WC-vel, a tetőtérben 2 külön bejáratú szoba van. Villany bekötve és fúrt kút biztosítja a vízellátást. Fűtés inverteres klímával megoldott, de ki lett alakítva kémény, ezért kandallóval vagy kályhával is lehet fűteni. Az ingatlan üdülőépületté van nyilvánítva, ezért kiadás szempontjából is kiváló befektetés.

Kiváló horgászhely, szemben lévő oldalon nincsenek szomszédok.[...]”

