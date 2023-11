Ingatlanajánló/Tiszafüred 1 órája

Vigye haza a munkát, ide érdemes!

Ehhez a tökéletesen kialakított Tiszafüredi ingatlanhoz egy műhely is tartozik, így akár otthonról is dolgozhat. Ezen felül a gyönyörűen parkosított kert a díszfákkal, virágokkal, és a kerti tó kis szökőkútjának hangulatos csobogása mellett, a pihenést is garantálja a mindennapok rohanása után.

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Eladásra kínálnak, a Tisza-tó fővárosában Tiszafüreden Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy városközponti tégla alapon épült, vegyes falazatú családi házat. A 110 nm-es hasznos alapterületű ingatlanban 2 szoba, 1 félszoba, konyha és étkező, gardrób helység, fürdőszoba, közlekedő, wc és kamra került kialakításra. Pince: 11 nm, Terasz 40 nm. Az otthon melegéről télen gáz-cirkó és cserépkályha gondoskodik. 2015- ben teljes víz-, gáz-, villanyvezetékek cseréje megtörtént.Az udvaron a kapu és a garázs kialakítása elkezdődött de a befejezése már az új tulajdonosra vár. Az 1089 nm-es telken műhely is található. Az udvar kiválóan alkalmas családi, baráti összejövetelek tartására. Ezen felül a kert gyönyörűen parkosított szép díszfák, virágok, és a kerti tó kis szökőkútjának hangulatos csobbanása teszi igazán kellemessé. A telken ásott kút is található mely kompresszor segítségével biztosítja a száraz napokon a kert locsolását..[...]” További lakások és házak az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.

