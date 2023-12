“Kisújszállás Rózsadombján, nyugodt, családias környezetben, ingatlanfejlesztőtől eladó egy saját részre tervezett, kiemelkedő műszaki tartalommal rendelkező, prémium kategóriájú családi ház. A minden igényt kielégítő családi otthont a tulajdonos megálmodta, majd 2018-ban megvalósította. Az ingatlan 1040 négyzetméteres, összközműves sarki telken helyezkedik el, nettó 489 négyzetméteren, két szintre elosztva.

A ház alapterületében lenti részen amerikai konyha - nappali - étkező, játszószoba, kamra, fürdő, wc, háztartási helyiség, vendégszoba, iroda és egy fitnesz részleg található, a 89 négyzetméteres nappaliból nyíló fedett terasszal. A ház tele van egyedi tervezésű és kivitelezésű bútorzattal, ilyen például az egyedileg megálmodott magas fényű konyhabútor, felső kategóriás beépített konyhai gépekkel, az egyedileg tervezett üveg étkezőasztal hozzá 16 darab króm-bőr székkel. A lépcső feljáróhoz a faanyag Olaszországból érkezett, kézi asztalosmunka, törhetetlen edzett üveggel.

A felső szinten található 2 tágas gyerekszoba közös erkéllyel, fürdő-wc külön helyiségben, gardrób, hall, a szülői háló és az ahhoz tartozó 36 négyzetméteres terasz. A ház fűtését és nyáron a kellemes hűvösebb hőmérsékletet - lent is és a felső szinten is - két ipari teljesítményű hűtő-fűtő klíma biztosítja. Ezen kívül elektromos/gázkazánról üzemeltetett padlófűtés ad még meleget a ház egyes helyiségeiben. Az udvaron található még fedett nyári konyha, nyársaló. Az ingatlanhoz udvari kocsibeálló tartozik.

Kisújszállás Budapesttől 160 kilométerre helyezkedik el, az M4-es autópálya mentén, könnyen megközelíthető település. Többek között híres termálvizéről, itt található a közkedvelt Kumánia Gyógyszálloda. Ezen kívül a közelben - maximum 40 kilométeres körzetben - több híres termálvizes strand is található pl. Hajdúszoboszlón, Berekfürdőn, valamint hazánk első és legnagyobb nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park, ezek mind potenciális ügyfelek lehetnek, ha befektetés céllal vásárolják meg az ingatlant.

A tulajdonosok külföldre költözés miatt válnak meg szeretett otthonuktól. A fizetés tekintetében nagyon rugalmasak és nyitottak különböző finanszírozási módokra is, akár kamatmentes részletfizetés, minőségi használt autó beszámítás, vagy kis értékű ingatlan is szóba jöhet, bármi amiben fantáziát látnak. Az ingatlant a tulajdonos úgy tervezte, hogy a későbbiekben akár panzió, hotel vagy idősek otthona is kialakítható legyen belőle, (ehhez a tulajdonosnak előzetes tervek állnak a rendelkezésére) így befektetési céllal is ajánlom az ingatlant, nem csak egy szerető család otthona lehet. További információért forduljon hozzám bizalommal!.[...]”

