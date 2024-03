Ingatlanajánló 1 órája

Nagy a család? Esetleg vállalkozna? Költözzenek Tiszavárkonyba!

A közvetlen vízparti ház 9 saját fürdőszobás vendégszobával is rendelkezik, így akár saját vállalkozását is megalapíthatja. A Tiszához a telekről egy erdős részen keresztül lehet lejutni, a kertben pedig egy fából épült játszótér biztosítja a gyerekek szórakozását. Az ingatlannak saját vízműve is van, így legalább a vízdíjra nem lesz gondja.

A Casanetwork Ingatlanszövetség szolnoki irodája eladásra kínál egy családi házat, amely rendelkezik 9 darab saját fürdőszobás vendégszobával is, így saját vállalkozását is megalapíthatja. Befektetőknek kiváló ajánlat!

Forrás: Ingatlanbazar.hu Az ingatlan jellemzői: a Tiszához erdős részen keresztül lehet lejutni, a telek oda visz le. Program lehetőségek: szabad strand 200 méterre, horgászás, kerékpározás, túrázás, hajózás, 100 méterre nemzeti park található. Az ingatlanban kiépített H tarifás elektromos hálózat van, mely téli időszakban a felszerelt 5 darab inverteres hűtő-fűtő klíma (4 db 3,8 kW-os, 1 db 5,5 kW-os) működtetésével gazdaságosan lehet fűteni az ingatlant. Ezen kívül van egy vegyes tüzelésű kazán (60 kW-os), amely szintén az egész épületet képes felfűteni. Forrás: Ingatlanbazar.hu Az ingatlan saját vízművel rendelkezik, így nincs vízdíj fizetési kötelezettség.” További lakások és házak az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük. Forrás: Ingatlanbazar.hu

