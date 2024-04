Ingatlanajánló 22 perce

Irány Nagykörű, Magyarország cseresznyéskertje és egy modern, letisztult ház

A 130 m2-es ingatlan 49,5 millió forintos vételára a teljes berendezést is tartalmazza, így az új tulajdonosnak nem kell bajlódnia a költöztetéssel. A ház egyik különlegessége, hogy egybefüggő fenyő födémgerenda díszíti a mennyezetet és van egy 7 m2-es borospince is a ház alatt. Ráadásul a Tiszapart is elérhető közelségben van, így a kikapcsolódás is biztosított.

Szoljon.hu Szoljon.hu

“2023-ban épült, 3 hálószobás családi házat Nagykörűben! Forrás: ingatlanbazar.hu Az eladó családi ház jellemzői: – Az ingatlan 2023-ban épült, vályogtéglából, beton alapra, Terrán tetőcserép héjazattal – a lakótér 130 m2, mely két szinten oszlik el, a telek terület 2338 m2 – a nyílászárók fából készültek, hőszigetelt üveggel – a fűtés és a meleg víz cirkó gázkazánnal megoldott, lemezradiátorokon keresztül – kiváló minőségű hideg és meleg burkolatok, szaniterek kerültek felhasználásra Rendelkezésre álló helyiségek: – Földszinten: előtér/közlekedő, nappali-konyha-étkező, hálószoba, kézmosó/WC kapott* – Emelet: bükkfa lépcsőfeljáró, tágas közlekedő, 2 különnyíló hálószoba, fürdőszoba dupla mosdótállal, zuhanyzóval, WC-vel, tárolóhelyiség – Az udvaron: * 2 állásos garázs áll rendelkezésre elektromos kapuval felszerelve* egy 15 m2-es fedett grillezőhely* nyitott szín a vendég autók számára Forrás: ingatlanbazar.hu – a ház egyik különlegessége, hogy egybefüggő fenyő födémgerenda díszíti a mennyezetet – a ház alatt egy 7 m2 nagyságú borospince található. A vételár magában foglalja a modern, új, igényes teljes berendezést, kiváló minőségű háztartási gépekkel! A tulajdonos értékegyeztetéssel szolnoki ingatlancsere is érdekli. Magyarország híres cseresznye kertje, Nagykörű, 30 km-re van Szolnoktól, Budapest pedig kb 50 perc alatt elérhető. A családi ház kiváló választás lehet több gyermeket nevelő vagy tervező családoknak, CSOK felvételére alkalmas, ugyanakkor befektetésre, falusi turizmusra is kiválóan alkalmas, elhelyezkedésének és vidéki hangulatának köszönhetően! A Tisza part szabad strand 1 km-re található a háztól! A közelben iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő, gyógyszertár, bevásárlási lehetőségek! Amennyiben az ingatlan felkeltette érdeklődését, kérem, hívjon bizalommal.” További lakások és házak az ingatlanbazar.hu oldalán! rA hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.

Ezek is érdekelhetik