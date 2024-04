Ingatlanajánló 21 perce

Remek befektetési lehetőség kínálkozik Tiszafüreden!

Az igényesen kialakított ingatlan kifejezetten jó környéken, a Budasi településrészen helyezkedik el. Az eredeti vályog rész az 1960-as években épült, amit 2003-ban kibővítettek. Adottságaiból kifolyólag akár két generációnak is alkalmas lehet, némi ráfordítással teljesen ketté is választható és a padlástér is bővíthető, beépíthető. Ez az otthonos, barátságos kis ékszerdoboz kényelmes otthona lehet bármely korosztálynak.

ELADÓ egy jó állapotú, belül igényesen kialakított, újszerű, berendezett, nappali + 2+2 szobás, összközműves, komfortos, 103,61 négyzetméter nettó alapterületű CSALÁDI HÁZ, részben beépített tetőtérrel (plusz garázs, és fedett terasz), kifejezetten jó környéken, a Budasi településrészen. A lakóház eredeti vályog része 1960-as években épült

Forrás: ingatlanbazar.hu A lakóház eredeti vályog része 1960-as években épült, majd 2003-ban bővült, tégla falazattal (tehát kis részben vályog, nagyrészt tégla), homlokzata részben kőporozott, bővítményen csak simított alapvakolat, dupla üveges fa nyílászárókkal, födém látszó fagerendás (mindenhol kb. 2003-as), tetőn hódfarkú cserépfedés. A ház nagyon jó adottságú, otthonos, barátságos kis ékszerdoboz, kényelmes otthona lehet bármely korosztálynak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt, gyakorlatilag kétegységes – kétgenerációs –, könnyen teljesen ketté is választható (még egy második konyha hiányzik hozzá, illetve ha központi fűtés lenne benne, akkor duplakomfortosnak minősülne). A padlástér további része szintén beépíthető. A ház kb. 2003-ben fel lett újítva, ekkor bővült, illetve ekkor kapott az egész ház új fafödémet, tetőt, ereszcsatornát, mindenhol új burkolatot, beépített konyhabútort, új fürdőszobákat és új vezetékeket (víz, villany, szennyvíz). Az épület teljes egészében 20 évesnek tekinthető, és csak kívülről kell befejezni. Udvara körbekerített, rajta fúrt kút, garázs – ajtajáig térköves nyomsáv vezet–, mögötte fedett kennel. A közelében, mindössze 100 méterre fekszik a 33-as főút, a Budasi szabadidőpark 300 méterre, a városközpont 1,2 kilométerre, a Tisza-tói szabadvizi strand 4 kilométerre, a TESCO pedig csupán 1,1 kilométerre található a háztól. Az ingatlanban az ottmaradó bútorzat az ár részét képezi! Tulajdoni lapja tiszta (per-, teher, és igénymentes). Az épület lakóépületként, vendégházként, üdülőként egyaránt használható. A ház CSOK-ra is alkalmas, akár 4 gyermekre is, esetleges banki finanszírozás és CSOK előkészítését díjmentesen vállaljuk! A házat 2003 körül felújították, ekkor bővült, illetve ekkor kapott az egész ház új fafödémet, tetőt

Forrás: ingatlanbazar.hu Helyiségek és szolgáltatások A földszinten nappali-étkező, konyha, 2 szoba, 1 félszoba (dolgozó), 2 fürdő (mindkettő WC-vel egyben), 2 közlekedő (lakrész összes hasznos alapterület: 77,38 négyzetméter), garázs, fedett terasz található. A tetőtérben galéria jellegű lakóelőtér, szoba (összes nettó alapterület: 26,23 négyzetméter). A fűtést 4 darab gázkonvektor, a nappaliban kandalló is végzi. A melegvizet 2 villanybojler – 1-1 a fürdőkben – biztosítja. Az össz telekméret 495 négyzetméter. Közművek: víz, villany, gáz, csatorna, telefon és internet utcában (Telekom). Tiszafüreden a kerékpár-, horgászturizmus, vadászat folyamatos beruházások, amelyek által a szezon már nem csak a nyárra korlátozódik. Tiszafüred és Poroszló között 2020-ban készült el a kerékpárút, ezáltal teljesen körbe lehet kerékpározni a Tisza-tavat, a kerékpárút e telek előtti gátszakasszal is össze van kötve tovább Tiszacsege irányába. A távolsági busz és vonatközlekedés kiváló a településen (pályaudvarok), a város közúti megközelíthetősége szintén, 33-as, 34-es főút, M3-as autópálya 30 kilométerre (25 perc). A ház bármely korosztálynak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt megfelelő

Forrás: ingatlanbazar.hu Tiszafüred Tisza-tavi kisváros, a Tisza-tó fővárosa, idegenforgalmi és térségi központ a Hortobágy kapujában, igen széleskörű infrastrukturális ellátottsággal: bölcsőde, óvoda, általános iskolák, gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, gyógyszertárak, nagy áruházak (TESCO, LIDL, SPAR, Penny), szakorvosi ellátások, fizioterápiás szolgáltatások, benzinkutak (MOL, SHELL, OIL), hivatalok, járási hivatal, okmányiroda, rövidesen megújuló termálstrand, kiváló szabadvizi strand, kerékpáros centrum, kitűnő éttermek, szolgáltatások, közeli nagyobb városok Eger (50 km), Debrecen (67 km), Karcag (40 km), de Budapest is 150 km-re (1,5 óra), szomszédos Poroszlón Ökocentrum. További lakások és házak az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.

