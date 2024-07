„Tiszaörsön eladó egy körülbelül 1980-ban épült, nappali+2 szobás, 75,32 négyzetméter hasznos alapterületű (+melléképületek), kiváló állapotban lévő, nagyrészt felújított családi ház, a tiszaörsi fürdőtől 5 kilométerre, kifejezetten csendes környéken!!! Az épület alapja beton, falazata szilikát, homlokzata kőporozott, részben műanyag, részben az eredeti fa ablakokkal, födém saralt fagerendás, tetőn cserépfedés. Felújítások az ingatlanon 2021-22-ben: mindenhol burkolatcsere, teljes fürdőszoba, víz és szennyvíz vezetékcsere is, teljes villanyhálózat cseréje, 2 nyílászáró műanyagra cserélve, belső festés.

Az ingatlanhoz kert is tartozik

A lakóház napfényes, elosztása kifejezetten jó. Parkolás garázsban és az udvarban. Udvara rendezett, körbekerített, rajta kerti csap, fúrt kút, gyümölcsfák (körte, szilva, alma, barack, meggy). A CSOK mellett a településen a Falusi CSOK is igénybe vehető, akár 3 gyermekre is, melynek teljeskörű ügyintézését és az esetleges banki finanszírozás előkészítését díjmentesen vállaljuk!!! A teljes bútorzat az ár része, egyes berendezések is (de például hűtő, mosógép nem, és a személyes tárgyak sem).

Tiszaörs kifejezetten élhető, rendezett kisközség, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye északkeleti részén, a Tisza-tó és a Hortobágy kapujában, a Tisza-tótól 14,5 kilométerre. A településen az alap infrastrukturális ellátottság megoldott (4 osztályos általános iskola, óvoda, posta, napköziotthonos idősek otthona, gyógyszertár, orvosi ellátás, élelmiszer boltok, benzinkút stb.), tömegközlekedés helyközi buszjáratokkal. A községben élénk a közösségi élet, az idősek és rászorulók házi ellátása is megoldott. Közeli nagyobb infrastruktúrával rendelkező város: Tiszafüred (11 km), Kunhegyes (24 km), Karcag (25 km), Debrecen, Eger is elérhető közelségben, M3-as autópálya 44 km-re! A községhez tartozik a kiváló gyógyvizű, családias, retró hangulatú Tiszaörs fürdő (5 km)!!!

Helyiségek: 2 szoba, nappali, konyha, fürdő, WC, kamra, kazánház, műhely, garázs, pihenő, 2 terasz. Fűtés: gázkazán és vegyes tüzelésű kazán. Melegvíz: villanybojler. Közművek: víz, villany, gáz házon belül, csatorna nincs a településen, kerti csap. A telek területe: 1289 négyzetméter. Közelben: faluközpont, 34-es főút. Irányár: 17,8 millió Ft.”