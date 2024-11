“LUXUS CSALÁDI HÁZ a Holt-Tisza partján – Vízparti luxus a mindennapokban? Szinte mindenki erről álmodik. Bemutatjuk ezt az elbűvölő, összesen 605 négyzetméteres családi házat, mely úgy van kialakítva, hogy minden pillanatban élvezhesse a Holt-Tisza csendjét és lenyűgöző panorámáját.Főbb jellemzők: Modern Kényelem: A 2022-ben teljeskörűen felújított ingatlan egy csoda. Az utca felöli földszinten melegséget és üdvözlést sugárzó tágas előtér. 120 négyzetméteres vízparti, panorámás körben üvegfallal kialakított nappali, amerikai konyha és étkező központja a családi életnek.

Vízparti panoráma Forrás: ingatlanbazar.hu

A konyha gépesített és minden főzési igényt kielégítő. A modern bútorokkal berendezett nappali pedig egy napos világos igazi gyöngyszem. Vízparti panoráma hálószoba, vendégszoba, egy vendég WC és egy zuhanyzós fürdőszoba is található. Nappaliból nyíló hatalmas műfűvel borított terasz is ehhez a szinthez tartozik. Ez a szint a vízpart felöl az első emelet, így csodálatos kilátás nyílik a partra és a Holt-Tisza jobb és ball kanyarulataira.

Emeleti Kényelem: Az emeleti szinten további tágas nappali, két hálószoba és egy fürdőkádas fürdőszoba várja Önt. Mindkét szobából hihetetlen Holt-Tiszai panoráma nyílik, amelynek látványa egyszerűen lélegzetelállító.

Kiváló Minőség és Műszaki Paraméterek

Az ingatlan alapja HB 38-as téglából épült, amely hőszigetelést is kapott. A tető cserépfedéssel van lezárva. A nyílászárók magas minőségű hőszigetelt fa illetve műanyagokból készültek. A fűtést padlófűtés és hőszivattyús hűtő-fűtő klímák biztosítják, ezeken felül radiátorok is rendelkezésre állnak. Az elektromos ellátás 3x32A. Pince a Kényelemért: Az ingatlanhoz tartozik egy 305 négyzetméteres pince, mely a vízpart felöl a földszint. Tökéletes lehetőséget kínál saját edzőterem, wellness részleg kialakításához, vagy akár vállalkozás megvalósítására is alkalmas.Vízparton Saját Stég és Vízi Élmények: Az ingatlanhoz saját 24 nm-es stég is tartozik, így bármikor hódolhat a vízi sportoknak, legyen az kajakozás, csónakázás, horgászás vagy úszás.