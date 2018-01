Komoly károkat és plusz kiadásokat is okozhat az enyhe tél

Szokatlanul meleg a december és a január, aminek következtében sok helyen kikelt már a hóvirág is, nyíló aranyvesszőt is találni, a füves területek pedig újra zöldellni kezdtek. De vajon hogyan hat ez az idő a mezőgazdasági vetésekre, gyümölcsösökre, kertekre? Kell-e aggódniuk megyénk gazdálkodóinak?

– Egyelőre még a növények alkalmazkodóképességének határain belül vagyunk, és bízunk benne, hogy jön egy hideghullám, ami elejét veszi a problémáknak – vélekedet Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

– A médiában hangoztatott aggodalmak eltúlzottak, hiszen még „nem ette meg a kutya a telet”, várható a lehűlés. Az őshonos és a hazai kötődésű növényeknél még nem okoz problémát az időjárás, inkább csak azoknál a hibrideknél, melyeket nem a mi vidékünk viszonyaihoz nemesítették.

– Igaz, hogy most jobban érződik a mi éghajlatunkon a mediterrán hatás, kicsit előbbre tart a természet, de régen is voltak enyhe telek, így a növényeink ezt át tudják vészelni.

– A fák, cserjék rügyezése még nem indult meg, így még most is elvégezhetők a metszések. A szántóföldeken a repce kihajtott, de ősszel már el kellett végezni a regulátorozást, felkészítve a növényt a télre, hogy megfelelő kondícióban érje a fagy, erős gyöktörzs alakuljon ki.

– Aki ezt elmulasztotta, annál most virágzik a növény, ami viszont már gondot jelenthet, ha így éri a fagy: huszonöt-harminc százalékos terméskiesést okozhat, bár nem fog emiatt kipusztulni. Ha viszont még vagy két hétig ilyen maradna az idő, akkor már okozna károkat a fagyok beállta – mutatott rá a megyei NAK-elnök.

Marinka László rákóczifalvai gazdálkodó is úgy találja, egyelőre nem okoz gondot az enyhe tél, a jövő hétre pedig lehűlést ígérnek.

– Nyilván, jobb lenne, ha húsz centiméteres hó és mínusz két fokos hőmérséklet lenne. Hétfőn tartottunk határszemlét, de errefelé a repcék még nem indultak meg, a homoktövisem sem rügyezik, de a környék gyümölcsöseiben lehet, hogy gondot okozna, ha nem jönne az ígért lehűlés.

– Viszont jó lenne, ha eső formájában már nem hullana több csapadék, a decemberi hetven milliméter eső telítette a talajt.

A mesterszállási Pozderka Gergely szerint sincs még ok az időjárás miatti aggodalomra, de az enyhe időben nem pusztulnak el a kártevők, az árpában pedig már most megjelentek a vírusok, sárgulnak. Tavasszal, ha tíz fok fölött lesz a hőmérséklet, gombaölőzni kell. A lucernatáblákban pedig lehet látni pockokat is.

Bohácsi Gábor szolnoki kertészmérnök is arról számolt be, hogy még nem tapasztalta, hogy a szabadban nevelt fák, cserjék rügyezésnek indultak volna.

Kifejtette, hogy januárban a növények még nyugalmi állapotban vannak, nehezebben indul be a fejlődésük, így nem károsodnak, ha most rájuk jön a mínusz tíz fokos fagy. De ha a tíz fok feletti hőmérséklet még nyolc-tíz napig kitartana, megindulna a fejlődésük, és úgy már a kisebb fagy is kárt tehetne bennük.

Van, aki szerint igenis jogosak az aggodalmak

A cserkeszőlői Illési Sándor László családi gazdálkodó szerint azonban nagyon is jogos az aggodalom: az enyhe tél igenis okozhat komoly károkat és plusz kiadásokat a gazdáknak.

Elmondta, hogy a szántóföldi növénytermesztésben az őszi vetéseket jó időben vetették el, az állomány eddig szépen fejlődött. Az enyhe téli időben azonban a kártevők nem pusztultak el, így ezek később kedvezőtlenül befolyásolhatják a növények fejlődését és a termés átlagát.

A gazdáknak vélhetően plusz költségeket kell majd viselniük, hogy megvédjék növényeiket. Az ültetvényeknél szintén adódhatnak gondok a szokatlanul meleg tél miatt. Mivel egyes növényfajoknál már megindult a nedvkeringés, így egy későbbi hideg idő fagykárokat okozhat.

Illési Sándor László hozzátette, ha tovább folytatódik a plusz tíz fok körüli hőmérséklet, a szőlőrügyek megduzzadhatnak, és egy fagyos időszaknál fennállhat a fagyveszély.

Borítókép: A szolnoki Márton József mutatja, hogy nyílik az aranyeső

Fotós: Mészáros János