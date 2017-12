Az ital hatására több komoly összetűzés is kialakulhat, ne váljanak rokonaink ellenségekké!

Nem kell ahhoz valamit ünnepelni, hogy egyesek az alkoholhoz nyúljanak. Ám még józanul érdemes elgondolkodni, hogy az ital milyen személyiségzavart válthat ki a pohárhoz nyúlók esetében.

Így, szilveszter és pótszilveszter táján néhány bűneseten keresztül érzékeltetjük, mit válthat ki az alkohol az emberből.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség az utóbbi időben több olyan ügyben emelt vádat, melyben az alkohol miatt súlyos, életveszélyes sérüléssel járó bűncselekmények történtek. Az ügyekről Balázsné dr. Busku Terézia, a megyei főügyészség sajtószóvivője számolt be honlapunknak.

Még 2016 novemberében történt, hogy az egyik szolnoki szórakozóhelyen italozott három férfi.

Az alkohol hatására hamarosan összeszólalkoztak, hangos vita kerekedett köztük, s több alkalommal a biztonsági őrök akadályozták meg a verekedést. Végül kivezették mindhármukat az utcára, ahol az egyikük, a vádlott, tettleg is bántalmazta a másik kettőt.

Az egyik sértettet ököllel megütötte, aki a földre esett.

A másik sértett, hogy védje társát, az elkövető felé rúgott, de a lendület okán elcsúszott és ő is a fölre zuhant. Az elkövető ekkor nagy erővel arcon rúgta a sértettet, nem egy alkalommal, melynek következtében többszörös csonttöréssel járó sérülést okozott.

A rúgások csak a szerencsének köszönhetően nem okoztak életveszélyes állapotot. Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a rugdosóval szemben a Szolnoki Törvényszéknél.

Egy másik esetben, 2017 februárjában Karcagon italozott két férfi. Ezúttal is az alkohol volt a legerősebb: a sértések miatt szóváltás alakult ki, majd az elkövető ökölütéssel rendezte le a vitát. A sértett az ütés következtében hanyatt esett, és beverte a fejét a járdaburkolatba.

Emiatt a koponyájában vérzés lépett fel, a közvetlen, a halálos eredmény bekövetkeztét a szakszerű orvosi kezelés hárította el. Ez ügyben az ügyészség ugyancsak életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a tettes ellen.

A harmadik esetben, 2017 áprilisában Tiszapüspökiben az ittas férfi nevelt lányának élettársát bántalmazta, csupán egy szóváltás miatt. A dühöngő após elől egy szobába menekült a vej, és az ajtó üvegét is betörő támadó ellen az ajtón keresztül próbált védekezni.

A tettes végül egy késsel is szurkált a sértett felé, meg is vágta annak hasfalát. Ekkor érkezett haza az ittas férfi nevelt lánya, aki megfékezte a feldühödött férfit. Itt is a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy nem lett ennél is súlyosabb eredménye az após magatartásának.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat ellene az ügyészség.

A negyedik esetben, 2017. július 1-jén pedig egy tiszaföldvári nő, szintén ittas állapotban, saját nővérét szúrta meg egy késsel, mert féltékeny volt rá amiatt, mert kacérkodott az élettársával. A sértett a hasán sérült meg a szúrás következtében.

A sérülés életveszélyes állapotot eredményezett és orvosi beavatkozásra volt szükség. A nő ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette a vád.

M. G.