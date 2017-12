Aki elsőként segít a legnagyobb bajban – imádja is a munkáját a szolnoki mentésirányító

Mennyit számít az a higgadt, mégis együttérző hang, mely azokban a kivételes esetekben fogad bennünket, amikor mentőt kell hívni valamelyik családtagunkhoz!

Hegedűs Csilla mentésirányítóként jól tudja ezt, hiszen hosszú évek óta dolgozik a szolnoki mentőállomáson. A közelmúltban ő kapta a hét mentésirányítója címet az országban – közvetlen főnöke terjesztette fel erre a rangos címre.

– Igazán büszke vagyok a díjra, hiszen az egész eddigi munkám elismerésének tekintem. Immár tizenkilenc éve dolgozom a szolnoki irányítócsoportnál, 1998-ban kerültem az Országos Mentőszolgálathoz. Eredeti szakmám fogtechnikus volt, de egy lehetőséget kihasználva, a mentőkhöz kerültem, s azóta is nagyon szeretem ezt a hivatást – tudtuk meg tőle.

– 2005-től egy évig a szolnoki mentőállomás főápolója voltam, majd 2006-ban megpályáztam az irányítócsoport vezetői pozíciót, amit el is nyertem. Azóta is ez a fő feladatom, mindemellett két éven keresztül irányítócsoport-koordinátora is voltam az Országos Mentőszolgálatnak.

A mentésirányító manapság már nem csupán az adatokat veszi fel és a mentőautókat küldi, hanem egyfajta „első segítségként” akár újraélesztésben, elsősegélynyújtásban is tanácsot ad a hívóknak. Ezzel kapcsolatban számos szerencsésen végződő esetre emlékszik vissza a csoport vezetője.

– Többször is segítettünk újraélesztésben az utóbbi évek során, a legemlékezetesebb azonban egy sajnálatos baleset volt – idézte fel Hegedűs Csilla.

– Egy családapa olyan szerencsétlenül esett, hogy egy éles kasza átvágta az ütőerét. Szerencsére a felesége nem veszítette el a lelkierejét, pontosan követte a telefonban kapott utasításokat egészen addig, amíg a kollégáim kiérkeztek a helyszínre, így időben kórházba került a férfi, sikerült megmenteni.

– A család azóta is nagyon hálás nekünk, karácsonyra minden esztendőben küldenek egy üdvözlőlapot a mentőállomásra köszönetként – mesélt a nem mindennapi esetről a tapasztalt szakember.

Csilla imádja a munkáját, élvezi az azzal járó változatosságot és a folyamatos szervezési feladatokat.

– Tizenegy év alatt a vezetői munkakör miatt sokat változtam. Igyekszem a kollégáknak bajtársa lenni, és a lehetőségekhez adottan minél többet segíteni nekik. Természetesen, amit meg kell követelni, azt én is megkövetelem tőlük, viszont bármikor kiállok mellettük – tette hozzá Hegedűs Csilla.

A futás mellett a kertészkedés jelenti számára a kikapcsolódást

Csilla elmondása szerint nagyon szeret biciklizni és futni szabadidejében. Idén az irányítócsoport tagjaival és családjával részt vettek a Szolnok és Tiszasüly között megrendezett Bicogó Maratonon is, ahol ötödik helyen végeztek. Amikor pedig még ennél is teljesebb kikapcsolódásra vágyik,

