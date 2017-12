„Együtt minden könnyebb” volt idén is – sok családnak segítettek

Az idei évben immár negyedik alkalommal szervezte meg Együtt minden könnyebb! cipősdoboz-akcióját a SZKTT Zagyva menti Integrált Központ.

Idén összesen harmincöt nehéz sorsú, szűkös anyagi körülmények között élő család kapott ilyen módon segítséget. Így például ruhaadományt, illetve az ünnepi édességet, szaloncukrot, valamint gyümölcsöket tartalmazó dobozt.

A lakosságtól, támogatóktól kapott ruhaneműből a karácsonyi rendezvényt megelőzően egyébként már egész héten válogathattak az érintettek. A csomagot a napokban a művelődési házban megtartott műsoros ünnepségen vehették át a családok.

Farkas Józsefné, az ­akciót szervező SZKTT Zagyva ­menti Integrált Központjának vezetője elárulta, ruhaneműből idén is elég bőséges volt a felhozatal, bár férfiruhából és cipőből­ most is hiány volt.

Viszont évről évre kevesebb az olyan adományozó, aki tartós élelmiszert vagy gyümölcsöt ajánl fel az akcióhoz, idén intézményi pénzből is kellett vásárolniuk, hogy jusson mindenkinek.

A lakosságtól kaptak egyébként két színes tévét és egy faragott könyvszekrényt is, melyek szintén gazdára találtak. A helyi mozgássérült-egyesület pedig három doboz Béres­ cseppel támogatta a beteg gyermekeket, és a Katolikus Karitász is állított össze csomagot.

A Zagyvaparti Idősek Otthonától pedig egy kis finomságot, pogácsát kaptak. Tavaly nagyon sok és változatos játék érkezett be az intézményhez, míg ez évben alig, azok is főként plüssjátékok voltak.

Az ünnepi rendezvényen fellépett a városi óvoda­ Hófehérke csoportja, az egyik adományozó karácsonyi verset szavalt.

Farkas Józsefné köszöntőjében beszélt a karácsonyt megelőző négyhetes várakozásról, és hangsúlyozta, hogy nem az ajándék nagysága az, ami számít, bármilyen kicsi dolognak örülni kell, ha azt jó szívvel adják.

S már az is sokat jelent, ha az ünnepi asztalnál együtt ülnek és időt szánnak egymásra, tette hozzá.

