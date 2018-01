Éjfél után tíz perccel született az első kisbaba a megyében – ő a túrkevei kis Dávid Sándor – GALÉRIA

A kis Eperjesi Dávid Sándor éjfél után tíz perccel született, 3150 grammos súllyal és 49 centiméteres testhosszal, a vártnál pár nappal korábban.

Szülei túrkeveiek, és nagyon örültek a kis jövevénynek, akinek érkezését egyébként január 13-ra várták. Szabó Edit, a boldog kismama elmesélte, ő úgy hitte, egy hetet még biztosan várnia kell a nagy eseményre, de úgy látszik, a kisfiú mást gondolt.

Edit december 31-én este épp tévézett az édesanyjáéknál, úgy tervezték ugyanis, hogy náluk töltik a szilvesztert, apuka épp kiment a szobából a mamát keresve, s mikor visszajött, Edit már érezte, hogy hamarosan jön a baba, így szólt, hogy változik a program.

Apuka nagy izgalommal hozta be őket kocsival a kórházba, fél 11-re értek be a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetbe, és a kisfiút éjfél után tíz perccel már karjaiba is foghatta az anyuka.

A szülést dr. Berényi Mátyás vezette le, a nagy eseménynél pedig az édesapa is mindvégig jelen volt.

Megtudtuk, ő kimondottan fiút szeretett volna, így nagy örömére, teljesült is a vágya. Az anyuka azt is elárulta, ő fiúnak, lánynak egyaránt örült volna, a baba érkezését egyébként tervezték, és pár év múlva szeretnének majd még egy gyermeket.

A kicsi szép és egészséges, a baba is és anyukája is jól vannak, a kisfiú szépen szopik is.

A szülők egy cégnél dolgoznak operátorként, bár Editre most babázós időszak vár. Segítségre is számíthatnak: az anyuka szülei, az apuka édesanyja és a terjedelmes rokonság is egész biztosan besegít, ha úgy adódik.

Kovács Berta