Már csak kérésre érkezik a kéményseprő, ezentúl nekünk kell időpontot kérnünk

Az év elejétől megváltoztak megyénkben is a kéményseprés szabályai. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a családi házakban élők nem kapnak arról értesítést, hogy a szakemberek mikor érkeznek. Az ingatlanok tulajdonosai a nekik megfelelő időpontban rendelhetik meg a továbbra is ingyenes ellenőrzést.

A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos ingatlanban – jellemzően a családi házban – élők idén már nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést.

A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd, és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Erre interneten, telefonon és az ügyfélszolgálatokon személyesen van lehetőség.

– Az ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját, és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől – magyarázta honlapunknak S. Tóth Anikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

– A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, -tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak – tette hozzá a szóvivő, akitől azt is megtudtuk, hogy az egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként vagy lakásszövetkezetként bejegyezve.

A több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.

A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését, ahogy jelenleg is, az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni. A szakemberek a vizsgálatot díj ellenében végzik el.

A társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően nem hozott változást az új év: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

S. Tóth Anikótól megtudtuk, hogy megyénkben minden településén a katasztrófavédelem végzi a lakossági kéményseprést, a szakemberek azonban teljesítették a sormunka ütemtervét.

A Kunszentmártonban működő megyei ellátási csoport adatai szerint szűkebb hazánkban kétszázhatezer kémény található, ebből száznyolcvanegyezer tartozik lakossági tulajdonú ingatlanhoz – ez nagyjából százhuszonkilencezer háztartást jelent.

– Megyerészenként nagyon eltérő, hogy milyen állapotban vannak a kémények, és ki mennyire tudja azokat karbantartani. A kéményseprők elmondása szerint azonban javul a tendencia. Eleinte a lakosok nem örültek, hogy a szakemberek hibákat állapítanak meg náluk, de lassan felébredt a felelősségérzés az emberekben – mondta a szóvivő.

Hetvennégy kéménytűzhöz vonultak

S. Tóth Anikó tájékoztatása szerint a szolnoki katasztrófavédelmi kirendeltséghez huszonöt település tartozik, és a sormunkák során a kéményseprők mintegy ezeregyszáz kéményt nyilvánítottak használhatatlannak. Megyénkben egyébként tavaly hetvennégy kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat, szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt pedig huszonhét alkalommal kellett vonulniuk. Ebből nyolc alkalommal a szén-monoxid-érzékelő jelzését értették félre a bejelentők.

A legemlékezetesebb eset szilveszterkor történt, amikor egy tiszafüredi házban élő családot mentett meg egy szabadnapos tűzoltó, aki a szemközti házban lakik.

Czakó Nóra