Nálunk melegrekordok dőlnek meg, Amerikában meg befagyott a Niagara-vízesés

Szokatlanul tavaszias időnek örülhettünk az elmúlt napokban. Országos napi melegrekordok dőltek meg. Ráadásul még nincs vége: az előrejelzések szerint a Jászkunságban még a héten is marad a megszokottnál enyhébb idő. Vajon mennyire számít mindez extrémnek?

Igazi tavaszias időnek örülhettünk a hét végén, a hőmérő higanyszála megyénkben is tíz Celsius-fok fölé kúszott. Ennek köszönhetően szombaton és vasárnap is megdőlt az országos napi melegrekord, szombatra virradóra pedig a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Szombaton a legmelegebbet Babócsán mérték, 17,4 fokot, míg az eddigi rekord, 16,7 fok, amelyet 1975-ben Sopronban mértek. Január 7-én eddig 2001-ben Kiskunmajsán mérték a legmelegebbet, 17,6 fokot. Múlt vasárnap viszont Mohácson 17,7 fokot regisztráltak.

Az Egyesült Államokban ezzel szemben ítéletidő tombol, ugyanis csontig hatoló fagy, nem szűnő havazás és hurrikánerejű szél sújtja az ország nagy részét. Sajtóhírek szerint egy évszázada nem volt ilyen hideg a tél Amerikában.

Több városban is mínusz húsz Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek, és még a Niagara-vízesés is befagyott.

Ausztráliában ugyancsak szokatlan időjárás nehezíti meg az ott lakók életét, ugyanis negyven Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek a napokban.

– Mindez annak köszönhető, hogy ebben az évben nem a skandináv és szibériai térségre húzódott le ez a sarkvidéki hideg levegő, hanem az észak-amerikai kontinensre – tudtuk meg Szabó Beától, az Időkép meteorológusától.

– Az atlanti-európai térség és Amerika közötti nagy hőmérséklet-különbség hatására pedig ciklonok alakultak ki, amelyek még jobban erősítik ezt a helyzetet.

– A ciklonok előtt Európába meleg levegő érkezik, míg a hátoldalukon Amerikába továbbra is folyik le a hideg sarkvidéki levegő. Ausztráliába pedig szintén a trópusok irányából áramlik a meleg levegő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Mindez azonban a hétvége felé már leépülni látszik – tette hozzá a szakember, aki elárulta, hogy az elmúlt tíz év viszonylatában valóban szélsőségesnek számít a hazánkban jelenleg tapasztalható időjárás.

Az elmúlt évszázadban azonban már többször is előfordult, hogy januárban kitavaszodott, tehát annyira nem számít extrémnek. Az előrejelzések szerint megyénkben még a héten is marad a megszokottnál enyhébb idő.

Csütörtöktől kezdve azonban fokozatosan kezd lehűlni a hőmérséklet, a reggeli órákban pedig várhatóan megérkeznek az enyhe fagyok is.

Cz. N.