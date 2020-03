A hazugságvizsgáló terheli, mégis tagadja a gyilkosságokat a férfi

A vádlott távollétében zajlik a bizonyítási eljárás a Szolnoki Törvényszéken a háromszoros emberöléssel vádolt rákóczifalvai fiatalember büntetőperében. Néhány éve változott ugyanis a büntetőeljárási törvény. A 2017. július elsején életbe lépett új szabályozás értelmében a tárgyaláson való részvétel nem kötelezettség, hanem jog: ez azt jelenti, hogy a vádlott lemondhat erről a jogáról, innentől kezdve pedig nem köteles részt venni a bírósági eljárásban.

A távolmaradás lehetőséget választotta tehát az a húszas évei végén járó – az ügy súlyánál fogva és egyéb körülményeket figyelembe véve jelenleg is letartóztatás alatt álló – fiatal férfi is, aki a vád szerint három idősebb férfit aljas indokból és különös kegyetlenséggel ölt meg. A fiatalember csak a nyomozati szakban tett, azóta nem tesz vallomást, a keddi tárgyaláson őt már csak ügyvédje képviselte. A sérelmére felrótt bűncselekmények elkövetését nem ismeri be, illetve azt állítja, hogy a nyomozás során a hatóság kényszerítette arra a vallomástételére, amelyben beismerte a gyilkosságok elkövetését.

Mint arról többször beszámoltunk, 2018. február 22-én holtan találtak otthonaikban két férfit Rákóczifalván. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy nap alatt azonosították az emberölések gyanúsítottját, akit nem sokkal később le is tartóztattak, s akiről kiderült, hogy egy korábbi erőszakos bűncselekmény miatt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll.

A megyei nyomozók a 2018 februári emberölések vizsgálata közben egy 2017 karácsonykor történt, gyanús halálesettel is összefüggésbe hozták a fiatalembert. Még 2017. december 24-én ugyanis holtan találtak otthonában egy idős férfit Rákóczifalván. Az akkor beszerzett adatok, információk és orvosszakértői vélemények nem támasztották alá az idegenkezűséget, ezért a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálta a haláleset körülményeit. A mostani ügy vádlottja azonban, 2018. március 5-én, folytatólagos kihallgatásán elismerte a harmadik, Rákóczifalván elkövetett emberölést is. Amit azóta tagad, ám bizonyítékok sokasága szól ellene. A most szerdai tárgyaláson ennek a gyanús halálesetnek a részleteit taglalta a Szolnoki Törvényszék.

Az elhunyt idős ember Szolnokon élő rokonságát hallgatta ki szerdán dr. Nádor Zoltán bíró. Mint a tanúvallomásokból kiderült, 2017. december 23-án a bácsi telefonon keresztül beszélgetett Szolnokon lakó húgával, s annak férjével, majd abban maradtak, hogy másnap délben Rákóczifalván találkoznak. Ám 24-én a nyitott ajtók mögött már csak az idős férfi holttestét találták meg a rokonok.

Az orvosszakértő akkori megállapítása szerint a bácsi leesett a padlásfeljáróról, ezért hunyt el. Azóta ezt az elméletet már megcáfolták további szakvélemények, illetve a vádlottra terhelő eredménnyel végződő műszeres vallomásellenőrzés során a poligráfos szakembernek tett szóbeli beismerő vallomása is súlyosbítja a többszörös emberöléssel vádolt fiatalember ügyét.

A poligráfos vizsgálat ez esetben csupán szakvélemény, ám amennyiben megegyezik a bizonyítási eljárás során keletkezett egyéb bizonyítékokkal, úgy figyelembe vehető: „A poligráfos vizsgálatra szinte kizárólagosan a nyomozati szakban kerül sor. A bíróságok a bizonyítékok értékelésénél az ügy paraméterei függvényében maguk döntik el, hogy figyelembe veszik-e a bizonyítékok mérlegelésénél vagy sem.” – áll a vonatkozó jogszabályban.

A rákóczifalvai vádlott fiatalember esetében a nyomozati szakban történt poligráfos vizsgálat – az érintett szakembernek a bíróság előtt kedden tett vallomása szerint – kiugró értékekkel bizonyítja a vádlott „egyelkövetős, puszta kézzel történő” cselekményét a 2017. december 23-i tragédia esetében.

A fentebb részletezett büntetőeljárás három rendbeli – kegyetlen módon elkövetett – emberöléssel terheli a vádlottat. A vádlott az általa ismert idős emberek bizalmába férkőzött. A sértettek „bűne” az volt, nem tetszett nekik, hogy a fiatalember bármikor hívatlanul megjelent otthonaikban, és ezért kiutasították őt a házból. A vádlott emiatt ideges lett és rájuk támadt. Majd félve attól, hogy a bántalmazottak feljelentik őt, brutális módon tovább verte őket. Torkukra lépett, a mellkasukat megtaposta és addig bántalmazta őket, amíg életüket nem vesztették. Az elhunytaktól pedig ruhaneműket és élelmiszereket vett magához, melyeket eltulajdonított. A Balázsné dr. Busku Terézia ügyész asszony által képviselt vádhatóság tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.

Ennek a büntetőügynek azonban nem tárgya egyes, gyanús körülmények között, még nem sokkal 2018 február 22. előtt elhunyt idős emberek titokzatos halálának vizsgálata.