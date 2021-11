A Jászkunságban is megnehezítik a közlekedők dolgát az őszi útviszonyok

Már javában benne járunk az őszben, hamarosan itt a tél, ami kihívás elé állítja az autósokat. Egyre sűrűbben kell számolniuk a látási és útviszonyok romlásával, a közlekedési feltételek jelentős változásával. Ebben az időszakban a körülményekhez alkalmazkodva, fokozott óvatossággal kell közlekedni, így előzve meg a baleseteket.

Az őszi időszakban gyakoriak az úgynevezett pályaelhagyásos balesetek, melyeket egyrészt a gépjárművek nem megfelelő műszaki állapota, másrészt a sebesség helytelen megválasztása, a figyelmetlenség vagy a váratlan helyzetekben végrehajtott hirtelen kormánymozdulat okozhat.

Legutóbb vasárnap délelőtt kellett ilyen jellegű balesetnél helyszínelnie a rendőröknek, amikor is egy személyautóval közlekedő helyi lakos a 4204-es számú úton, Túrkeve külterületén egy útkanyarulatban elveszítette uralmát a jármű felett, s az oldalára borult. Az autó utasa nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

– A balesetek megelőzése érdekében, indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok állapotát – hangsúlyozta Bálint F. Levente megyei rendőrségi sajtóreferens.

– Időben gondoskodjanak a téli gumik beszerzéséről, felszereléséről, amit ne a havazáshoz igazítsanak, hanem a hőmérséklethez, a hét Celsius-fokhoz, és ne feledkezzenek meg a helyes guminyomás beállításáról se. Ellenőrizzék a világító berendezések működését, és gondoskodjanak a lámpabúrák tisztán tartásáról, ugyanis a rosszul beállított fényszórók gátolják a jármű vezetőjét az úton lévő akadályok észlelésében. Fontos kiemelni, hogy abban az esetben, ha a látási viszonyok indokolják, a ködfényszórót a járművezetők jogszerűen használhatják, így eleget téve a látni és látszani elvnek, mely a baleset-megelőzés egyik alappillére.

Ugyanakkor a ködfényszóró indokolatlan alkalmazása jelentős baleseti kockázattal bír, mivel elvakítja a szemközt közlekedő járművezetőt.

– A hideg idő beköszöntével érdemes ellenőrizni a hűtőfolyadék fagyáspontját, valamint a nyári szélvédőmosó folyadékot a téli időjáráshoz igazodóra cserélni. Célszerű folyamatosan gondoskodni annak pótlásáról, és ellenőrizni az ablaktörlő gumik állapotát. Szenteljenek figyelmet a fékek állapotának, valamint a fékfolyadék megfelelőségének is. A rossz állapotú fékek, valamint a használat során viszkozitásából vesztő fékolaj a fék hatékonyságát rontja, ezáltal a megváltozott útviszonyok közötti megállás is hosszabb időt vesz igénybe – fűzte hozzá a sajtóreferens.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre később világosodik és korábban sötétedik, így szürkületben, sötétedéskor lakott területen kívül is lehet számítani a munkába, iskolába, illetve onnan induló, gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők megjelenésére.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a nedves és esős időben soha ne úgy közlekedjenek, ahogy nyáron megszokták. Mindig tartsanak nagyobb követési távolságot, és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg. Kerüljék a hirtelen fékhasználatot, sebességüket óvatosan csökkentve közlekedjenek, és óvakodjanak a váratlan és gyors irányváltoztatástól.

– Ebben az esős, ködös időszakban jóval alacsonyabb sebességgel kell haladnunk a megszokottnál, hiszen az útfelület a falevelektől, párától kissé nedves, nyálkás, csúszós lehet – mondta hírportálunknak Dávid Mónika őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési bizottság titkára.

– Később pedig, ahogy jönnek a mínuszok már napközben is, és hó is bármikor eshet, lefagyott, jeges, deres utakkal találkozhatunk, ezért fokozottan oda kell figyelni a sokkal lassabb tempóra. Különösen igaz ez az útkanyarulatokra, hiszen lehet, hogy süt a nap, de az út egy része árnyékban marad a fák miatt, ahol nem olvad el az aszfaltra fagyott jégpára. Ezen könnyű megcsúszni, és emiatt történnek a pályaelhagyásos balesetek, de ha jön szembe egy másik autó, annak is nekiütközhet az autó vezetője. Mindenképpen a fokozott óvatossággal történő haladásra szeretném felhívni a figyelmet, és nem csak a sebesség betartására, hiszen bizonyos út- és látási viszonyok között még a megengedettnél is jóval lassabb tempó a biztonságos. Emellett azt is jól meg kell gondolni, hogy belemenjünk-e egy előzésbe, melynek egyik feltétele az, hogy meggyőződjünk annak biztonságos befejezéséről.