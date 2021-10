A közelgő ünnepekkel kapcsolatban adtak hasznos tanácsokat Szolnokon

Fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a temetőkben és azok környékén a következő napokban, hiszen közeledik halottak napja és mindenszentek. Ilyenkor ellátogatunk a sírkertekbe, hogy mécsesekkel emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkről.

Ezzel kapcsolatban tartott közös sajtótájékoztatót a rendőrség és a katasztrófavédelem csütörtökön a szolnoki római katolikus temetőben.

Dávid Mónika őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban megnövekedett forgalomra lehet számítani megyénkben is. A rendőrök azonban mindent megtesznek annak érdekében, hogy folyamatos legyen közlekedés és hogy lehetőség szerint ne történhessenek balesetek a temetők környékén és a forgalmasabb helyeken.

– Mindenkit arra kérünk, hogy fokozott óvatossággal közlekedjen és figyeljenek oda egymásra – mondta Dávid Mónika.

– Ha esetleg hosszabb útra indulnak autóval, legyen rendben a jármű, különösen az abroncsok, a fékek, a kormányberendezés és a lámpák. Elinduláskor mindenki, még az utasok is kapcsolják be a biztonsági övet, a járművezetők pedig tartsák be a sebességhatárokat, illetve ha ismeretlen helyre mennek, még jobban figyeljenek oda. Forgalomirányításra is lehet számítani, ezért ennek megfelelő sebességgel közlekedjenek.

Ha pedig megérkeztek a temetőhöz, parkolásnál, tolatásnál figyeljenek oda a gyalogosokra.

– Az a legjobb megoldás, ha ilyenkor kiszáll egy személy a gépkocsiból, és irányítja a tolatást. Nagyon fontos, hogy ne fogyasszanak szeszes italt, mielőtt a volán mögé ülnek. Sokan kerékpárral érkeznek a temetőbe, megpakolva virágokkal, locsolókkal, de oda kell arra figyelni, hogy tud-e így közlekedni, főleg egy bizonyos kor felett. Nem egy esetben fordult már elő, hogy annyi minden volt a kormányon, hogy emiatt egyensúlyát vesztette a kerékpáros és elesett, ami idősek esetén könnyen kar- vagy lábtöréssel járhat.

– Arról se feledkezzenek meg, hogy a kerékpáron elől és hátul is legyen működő világítás, illetve a temetőhöz érkezve olyan helyre tegyék a kétkerekűt, ahol nem akadályozza a forgalmat. Arra szeretném kérni a kerékpárral közlekedőket, hogy a biztonság érdekében vegyék fel a láthatósági mellényt lakott területen belül is.

Lehet, hogy még világos van, amikor megérkeznek a temetőbe, de nagyon korán sötétedik, és jóval biztonságosabb, ha az elől és hátul világító lámpákat egy láthatósági mellénnyel is megerősítik.

– A temetőn belül autóval nagyon alacsony sebességgel közlekedjenek, a kerékpárosok pedig szálljanak le a bicikliről, és inkább tolják, hogy még véletlenül se történjen ütközés – fűzte hozzá.

Vojter-Szabó Zita alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője értékeink védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet.

– A kerékpáron ne hagyjunk értékeket, de még mozdítható kiegészítőket sem. A világítást is vegyük le és tegyük el a táskánkba, ha megoldható – tanácsolta az osztályvezető.

– Az autó utasterében ne hagyjunk elöl, jól látható helyen táskát, pénztárcát, kabátot, kulcscsomót, műszaki cikkeket. Ezeket a csomag- vagy kesztyűtartóba helyezzük el, ezzel is megakadályozva azt, hogy a tolvajoknak szemet szúrjon, és könnyen megszerezhető prédának tűnjön.

A tömegközlekedési eszközzel utazóknak is figyelniük kell az értékeikre, hiszen itt a zsebesek léphetnek akcióba.

– Szerencsére egyre kevesebb ilyen jellegű bejelentés érkezik a rendőrségre, de ettől függetlenül a kabát külső vagy a nadrág hátsó zsebébe semmiképpen se rakja be a pénztárcáját vagy az értékeit, hiszen onnan nagyon gyorsan gazdát tud cserélni. Az is nagyon fontos, hogy ne hagyják magukra a síroknál a táskát, szatyrot, még akkor sem, ha csak egy pár percre elmennek a kúthoz vízért, mert ez is nagyon gyorsan szemet szúr a tolvajoknak. Mindenkit arra kérünk, hogy vigyázzon az értékeire, de ha mégis bűncselekmény áldozatává válnának, tegyenek bejelentést a rendőrségen, és kérjenek segítséget a legközelebbi rendőrtől – fejtette ki Vojter-Szabó Zita.

Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő elsősorban tűzvédelmi szempontból szolgált néhány jó tanáccsal, hogy a megemlékezés ne torkolljon adott esetben tragédiába, hiszen a nem megfelelően elhelyezett mécsesek tüzet okozhatnak.