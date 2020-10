A Pofátlan(TAN)ítás legújabb részébe két szolnoki eset is bekerült

Két Szolnokon történt szabálytalanság is bekerült a legutóbb megjelent Pofátlan(TAN)ítás elnevezésű rendőrségi videóba. Egy autós az Ady Endre úton, épp a szerkesztőségünk közelében hajtott át a piroson. A következő jelenetben pedig az látható, amint egy biciklis átteker a zebrán a rendőrautó előtt a Szántó körúti körforgalomnál. Amikor viszont felelősségre vonták, hogy miért nem szállt le a kerékpárról, trágár szavakkal illette a járőröket.

A rendőrség tavaly decemberben kezdte meg – először Budapesten, majd országszerte – a mozgó inkognitó ellenőrzéseket, melyeket Pofátlan(TAN)ításnak neveztek el. Az akció eredeti célja ugyanis a többi közlekedőt veszélybe sodró, illetve szabálytalanságokat elkövető autósok forgalomból való kiszűrése volt. A rendőrségi videókat hónapról hónapra több tízezer ember nézi meg. A Pofátlan(TAN)ítás huszadik részébe két szolnoki szabálytalanság is bekerült, de a korábbi epizódokban is akadtak megyénkben készült felvételek. A két szolnoki szabálytalan közlekedőről készült rendőrségi videót a felvétel a 25. másodperctől láthatják.

A Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai is előrukkolnak időnként egy-egy videóval, hogy megelőzési jelleggel rávilágítsanak egy-egy helyi közlekedési sajátosságra, illetve problémára. Ezek azonban nem a Pofátlan(TAN)ítás akció részei.

Tavasszal a biciklisekről készült egy videó, mellyel próbálták bemutatni, hogyan közlekednek Szolnokon, hiszen idén jelentősen megugrott a kerékpáros balesetek száma. Emellett több figyelemfelhívó ellenőrzést is tartottak a rendőrök, de a fokozatosság elvét betartva. A zebrán átkerékpározókkal szemben letelt a türelmi idő, így már bírságra is lehet számítani.

A közelmúltban újabb videót tettek közzé a szolnoki rendőrök a megyei baleset-megelőzési bizottság Facebook-oldalán, mely a Szajolt kettészelő 4-es számú főút kereszteződésében lévő jelzőlámpánál készült.

– Budapesttől Szajolig mintegy száz kilométeren át ez az első jelzőlámpa, és amióta felszerelték, vagyis évek óta, sokan hajtanak át a piros jelzésen – mondta hírportálunknak Szabó Ferenc őrnagy, a Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.

– Egy hatvan kilométer/órás sebességkorlátozó táblát is elhelyeztek ott, de ezt sem mindenki tarja be, és így érkeznek a kereszteződésbe. A lámpa viszont szabályosan működik, hiszen két másodpercig mutatja a sárga jelzést. Ez az idő hatvan kilométer/órás sebességnél bőven elég arra, hogy az autós meg tudjon állni. Ha pedig már olyan közel van a lámpához, hogy nem tud fékezni, a sárgán kényelmesen át tud haladni. Mióta felhelyezték a lámpákat, többször változtatták már a fázisidejüket. Mindig próbálják a forgalmi viszonyokhoz és a keresztirányú forgalom nagyságához igazítani.

– Az elmúlt időszakban piroson való áthajtás miatt nem történt baleset, viszont olyan veszélyes helyzeteket teremt, és ez a videón is látszik, hogy bármikor történhet. Ez a kedvező statisztika csak a rendszeresen arra közlekedők rutinjának köszönhető, akik tudják már, hogy jobb, ha inkább várnak még pár másodpercet, ha zöldre váltott a lámpa. Ez az állapot azonban nem tartható, hiszen miért kellene várni a zöld jelzésnél, a piroson áthajtók pedig jogsértők. A 4-es számú főút tranzit szerepéből adódóan a szabálytalankodók egyébként javarészt nem helyi lakosok, sőt nem is megyeiek.

– Szerettük volna ezzel a videóval megmutatni, hogy mi is észleljük a problémát, és rendszeresen jelen vagyunk civil járművekkel és rendőrautókkal is. Ha a videóval sikerül felhívni a figyelmet a veszélyes kereszteződésre, hogy ott bizony figyelni kell még a zöld jelzésnél is, akkor az már egy előrelépés – véli Szabó Ferenc, aki hozzátette, hogy azokat a járműveket, melyek áthaladtak a piros jelzésen, minden esetben megállították, és egy ötvenezer forintos csekk, valamint nyolc büntetőpont volt a „jutalmuk”. A rendszeres ellenőrzésekkel azonban a rendőrségnek nem a büntetés a célja, hanem a figyelemfelhívás és a megelőzés.