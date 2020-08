A tűzhelyen felejtett étel okoz leginkább tüzet a társasházakban

Míg tavaly 565, idén már 347 tűzeset keletkezett a három szintnél magasabb és legalább tíz lakóingatlant magába foglaló épületeknél hazánkban. Megyénkben ennél sokkal kedvezőbb képet mutat a statisztika, hiszen tavaly húsz, míg idén hét alkalommal csaptak fel a lángok társasházakban. Kedden azonban két ilyen esetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására.

Kigyulladt egy légkondicionáló berendezés külső egysége Szolnokon, egy Hild Viktor utcai lakóépület negyedik emeletén, kedden, a délutáni órákban. A tűzesethez a szolnoki tűzoltókat riasztották, akik emelőkosár és egy puttonyfecskendő segítségével oltották el a lángokat. Ugyanezen a délutánon tűzhelyen felejtett étel is lángra kapott egy társasház nyolcadik emeleti lakásában Szolnokon, az Orosz György utcában.

Tavaly 565 esetben keletkeztek tűzesetek a három szintnél magasabb és tíz lakóingatlant magába foglaló épületeknél hazánkban, míg idén már 347 alkalommal. A helyszíneket vizsgálva legtöbbször a konyhában a sütő-főző berendezések, a nyílt láng használata és az elektromos zárlat volt a tűz keletkezésének a legfőbb kiváltó oka. Az erkélyen a dohányzás, míg a közlekedő folyosókon az elektromos zárlat miatt keletkeztek leggyakrabban tűzesetek.

Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől megtudtuk, hogy a Jászkunságban az elmúlt évben húsz, míg idén eddig hét tűzeset történt társasházakban. A problémák legtöbb esetben emberi mulasztásra vezethetők vissza, ezen belül is leginkább a tűzhelyen hagyott ételek képezik a leggyakoribb veszélyforrást.

– Ilyen esetben a felforrósodott zsiradék lángra kap, és meggyújtja a közeli bútorokat – magyarázta a szóvivő.

– Ugyanígy emberi magatartásra volt visszavezethető az a szolnoki tűzeset, amikor egy adventi koszorún égve hagyták a gyertyákat, amelyek később magát a koszorút és környezetét is lángba borították. A másik leggyakoribb veszélyforrás az elektromos hálózat meghibásodása. Előfordult, hogy azért keletkezett tűz Törökszentmiklóson, mert a tulajdonos egy fejlámpát dugott a töltőre, majd magára hagyta, a hibás készülék miatt pedig leégett a negyven négyzetméteres lakás. Adódnak kivételes esetek is, mint az a tavalyi szolnoki esemény, amikor egy patkány okozta elektromos zárlat miatt kellett a segélyhívót tárcsázni – idézte fel Németh Ádám, aki hozzátette, hogy ezek az esetek kellő körültekintéssel, a tűzvédelmi szabályok betartásával megelőzhetők, elkerülhetők.

Minden három szintesnél magasabb, és tíznél több lakást magába foglaló társasháznak tűzvédelmi házirendet kell készíteni. A dokumentumot a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosának írásban kell kidolgoznia. Az összeállításba javasolt tűzvédelmi szakembert bevonni.

– Fontos, hogy a társasházak lakói betartsák a jogszabályi előírásokat, valamint a lakókörnyezetük tűzvédelmi házirendjében foglaltakat, hiszen egy tűz során az idő a legfontosabb tényező, hogy minél hamarabb el lehessen hagyni az épületet – hangsúlyozta Németh Ádám.

– A rendszeres figyelemfelhívás ellenére a hatóság szakemberei még mindig sűrűn találkoznak folyosókra, lépcsőfordulókba kitett virágokkal, használati tárgyakkal, amelyek egy füsttel telített épületben jelentősen megnehezítik a kimenekülést, vagy éppen a tűzoltók behatolását. Nagyon fontos tehát a menekülési útvonal, vagyis egy 110-120 centiméter széles sáv szabadon hagyása. Ugyanígy jellemző probléma, hogy a függőfolyosókat a lakók közösségi térként használják, azokba székeket és asztalokat pakolnak, amelyek szintén gátolják veszély esetén az átjárhatóságot.

– Ezeken túl az is jellemző, hogy a lakók nem tartják be a folyosói rácsos ajtók lezárásának szabályait, így azokat egy tűz esetén nem mindenki tudná kinyitni. Márpedig elsődleges fontosságú, hogy baj esetén időben el lehessen hagyni az épületet. A társasházak szempontjából azért is fontos ez, mert nagyszámú lakóközösséget érint a probléma. Tavaly például Szolnokon, egy Pozsonyi úti társasház egyik lakásának konyhájában keletkezett tűz, ami miatt 85 embert kellett a tűzoltóknak kimenekíteniük az éjszakai órákban.