Árulkodó jel a hármas emberöléssel vádolt falvai férfi karján?

Ugyan sok körülmény és bizonyíték egyértelműen a bűnösségét támasztja alá, ennek ellenére továbbra is tagadja a három ember ellen elkövetett (sorozat)gyilkosság vádját az a rákóczifalvai fiatalember, akinek büntetőügye a Szolnoki Törvényszéken zajlik.

A büntetőper előzménye, hogy 2018. február 22-én holtan találtak két férfit Rákóczifalván. Kertszomszédok voltak. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy nap alatt azonosították az emberölések gyanúsítottját. A nyomozás során pedig egy korábban történt halálesettel is összefüggésbe hozták az 1992-ben született fiatalembert: 2017. december 24-én ugyanis holtan találtak otthonában egy idős férfit Rákóczifalván.

Az adatok, információk és orvosszakértői vélemények akkor még nem támasztották alá az idegenkezűséget, ezért a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálta a haláleset körülményeit. A kettős emberölés gyanúsítottja a folytatólagos kihallgatásán viszont elismerte a harmadik gyilkosság elkövetését is.

Az e héten tartott tárgyalási napon a vádlott személyiségét vizsgáló igazságügyi szakértőt hallgatott meg dr. Nádor Zoltán bíró, aki az írásban is rögzített szakmai állásfoglalást értelmeztette vele. A vizsgálati dokumentumokból kiderült, hogy a vádlott skizoid hajlamú, értelmi és érzelmi intelligenciája alacsony, indulatvezérelhető, beszűkülten látja a világot. S bár az őt felnevelő környezet több szempontból, elsősorban értelmileg és pszichésen is szegényes lehetett, azonban tudatában van annak, hogy mit tesz.

A szakértő megállapította, hogy a fiatalember karján található tetoválás „A mentalista” című amerikai pszichothriller-filmsorozat „Red John” sorozatgyilkos szimbólumát ábrázolja, a vérrel festett mosolygós arcot.

Ezért arra is talált összefüggést, hogy a vádlott e krimi-filmsorozat függőjeként a létét soha fel nem fedő, „elfoghatatlan” gyilkostól meríthetet tematikákat, cselekvési folyamatokat saját tetteihez. A szakértő végkövetkeztetése, hogy a fiatalember szellemi és lelki beszűkülése ellenére büntetőjogi szemponból felelősségre vonható. Arra is utalást tett, hogy a vádlott robbanásszerű indulati rohamai akár a későbbiekben is súlyos bűncselekményekre késztethetik.

A vád szerint a fiatalember alkalmi munkák révén ismerte mindhárom általa meggyilkolt férfit. Akik valamennyien egyedülállóak, a vádlottnál idősebbek voltak és a hozzá hasonlóan szűkösebb anyagi körülmények között éltek. A fiatalember valamennyi áldozatát a saját házukban, kegyetlenül gyilkolta meg. Mindannyiuknak az volt a „bűne”, hogy a vádlott hívatlanul megjelent otthonaikban, és amikor kiutasították őt a házból, a szitkokat nem csak rá, hanem az anyjára is szórták.

Az ökölcsapások földre terítették az áldozatokat, de még ott is ütötte, vágta őket, puszta kézzel vagy súlyos tárgyakkal, ami a keze ügyébe került. Torkukat, mellkasukat taposta és addig bántalmazta őket, amíg a szerncsétlenek az életüket nem vesztették. Egyik áldozatáról, mert maga számára hasznosnak találta, lehúzta a csizmáját, másoktól ruhaneműket, illatszert, élelmiszereket vett magához, melyeket eltulajdonított.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a korábban is erőszakos cselekmény miatt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló férfival szemben tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta. Júniusban várhatóan perbeszédekre, júliusban pedig akár (első fokú) ítélet is születhet az ügyben.