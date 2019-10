Az ittas sofőrök időzített bombaként közlekednek

Hat ember, köztük egy kismama és egy tizenhárom éves fiú, vesztette életét egy balesetben Fegyvernek külterületén még májusban.

A rendőrség a közelmúltban zárta le a nyomozást, amelynek eredményeiről, tapasztalatairól szerdán sajtótájékoztatón számoltak be.

Miért kellett meghalni hat embernek, közöttük egy állapotos lánynak? – tette fel a kérdést a beszámoló elején Kosztyó Gábor alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője. Mint kiderült mindkét sofőr ittasan ült volán mögé, ráadásul a hat ember közül öten nem kapcsolták be a biztonsági övüket.

Halálos baleset történt május 26-án az esti órákban a 4-es számú főúton, Fegyvernek külterületén. Egy 42 éves hajdúszoboszlói férfi közlekedett személygépkocsijával Kenderes felől Fegyvernek irányába, amikor az adott útszakaszon egy több járműszerelvényből álló konvojt előzött úgy, hogy figyelmen kívül hagyta a szemből érkező személyautót, ezért frontálisan összeütköztek. A baleset következtében a két járművezetőn túl, egy 17 éves állapotos lány, egy 13 éves és egy 17 éves fiú, illetve egy 21 éves férfi vesztette életét.

– A helyszíni szemlén már biztosak voltunk abban, hogy a baleset elsődleges oka a szabálytalan előzés – mondta Kosztyó Gábor alezredes. – Ugyanakkor meglepődve vettük tudomásul az orvosszakértői vélemények alapján, hogy mindkét járművezető ittas volt a baleset pillanatában. A karambolt okozó sofőr eredménye 1,96 ezrelékes véralkoholszintet mutatott, ami közepes fokú alkoholos befolyásoltságnak felel meg. Ehhez nem kevés szeszes italt, körülbelül 5-8 feles töményet, vagy ugyanennyi sört, vagy ugyanennyiszer másfél deci bort kellett elfogyasztania. A vétlen sofőr véralkohol szintje 0,75 ezrelék volt, ami enyhének minősül, ugyanakkor a bűncselekményi értékhatárt már jóval meghaladja.

A szeszes italnak olyan hatásai vannak az emberi szervezetre, amely jelentősen rombolja az észlelési, cselekvési képességeket, ezért az alkoholt fogyasztó sofőrök időzített bombaként közlekednek az utakon – hangsúlyozta az osztályvezető, aki a baleset helyszínén készült sokkoló fotókkal illusztrálta, mekkora erők szabadulnak el egy ütközés során. Ezt és hogy milyen mértékben roncsolódnak az autók, a járművek sebessége és tömege határozza meg. Ez esetben több tonna ütközött össze, és a balesetet okozó járművezető a megengedett legnagyobb sebességet is túllépte.

– A nyomozás során azt is megállapítottuk, hogy a vétlen sofőrnek még volt ideje reagálni a veszélyhelyzetre, hiszen körülbelül 40 méternyi látható féknyom maradt az aszfalton. Ez azonban még mindig nem volt elegendő ahhoz, hogy elkerülje az ütközést. Szinte biztosra kijelenthető, hogy az okozó sofőr az ittassága folytán az utolsó pillanatig sem vette észre, hogy már olyan távolságra van a szemből érkező jármű, hogy össze fognak ütközni. Az okozó járműtől ugyanis fékezésre utaló nyom nem maradt a baleset helyszínén – tudtuk meg Kosztyó Gábortól.

A helyszínelés és a nyomozás során azt is kiderült, hogy a hat személy közül öten nem használtak biztonsági övet. Ez pedig hatással volt a sérülések kialakulására. Az áldozatoknak gyakorlatilag minden porcikája megsérült, a fejük búbjától a lábujjukig. Az osztályvezető idézett a több oldalas igazságügyi orvosszakértői véleményből, hogy érzékeltesse, milyen sérüléseket lehet elszenvedni, ha nem használjuk a biztonsági övet.

Ezek közül már egy is azonnali halálhoz vezet. „A szív nagyerekről történő részleges traumás leszakadása; bal oldali tüdő felső és alsó lebeny területében törött bordavégek okozta folytonosság megszakadás; háti VII-es, VIII-as csigolyák izületének traumás szétválása; gerincvelő és burkainak traumás folytonosság megszakadása; szív jobb kamra elülső falának traumás – fal összes rétegét érintő – folytonosság megszakadása”.

A rendőrség kettőnél több ember halálát okozó ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés bűntett miatt indított eljárást az ügyben, ezt azonban az elkövető halála miatt szeptember 17-én megszüntették. Kosztyó Gábor kiemelte, hogy a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények közül ez a második olyan bűntett, amiért a legmagasabb szabadságvesztés jár. Ez 5-10 évet jelent.

– Ez a baleset elsősorban az ittas vezetés miatt következett be. Ha nem fogyasztott volna alkoholt a sofőr, akkor talán nem lép arra az elhatározásra, hogy túllépi a megengedett sebességet. És miután ezt megtette, nem dönt úgy, hogy előznie kell még akkor is, ha jönnek szemből. Ennek a hat embernek a halálát a felelőtlen emberi magatartás okozta, és a KRESZ szabályok megszegése – világított rá az alezredes, aki arról is beszélt, hogy hatalmas energiákat fordítanak arra, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas járművezetőket.

Megyénkben jellemzően egy héten húsz és negyven közé tehető az emiatt eljárás alá vont sofőrök száma.