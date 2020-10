Beváltotta ígéretét: felgyújtotta párja házát egy újszászi férfi

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványt tett egy újszászi férfi letartóztatására közveszélyokozás bűntette miatt – adta hírül a megyei főügyészség.

Az indítvány szerint a férfi szerelmi viszonyt tartott egy hölggyel, aki édesanyjával egy újszászi ingatlanban lakott. Az épület mellett, azzal egybeépítve, melléképületek voltak, amelyek éghető anyagokkal voltak teli.

A férfi és a hölgy a kapcsolatuk során többször veszekedtek és a vita hevében a férfi több alkalommal is fenyegetőzött azzal, hogy felgyújtja a házat. Ez év október 4-én délután a pár ismét veszekedni kezdett, a gyanúsított ekkor is a ház felgyújtásával fenyegetőzött. Késő este beváltotta ígéretét: a lakóház melléképületénél lévő fa bódét felgyújtotta, mely tűz a főépületre is átterjedt, majd pedig elhagyta a helyszínt. A házban tartózkodók egyike észlelte a tüzet és értesítette a tűzoltókat. A főépületnek csak egy része rongálódott, a melléképület viszont teljesen leégett. A tűz további lakóházakat is veszélyeztetett.

Az indítvány szerint a gyanúsított visszaesőként követte el a cselekményt. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója október 9-én egy hónapi időtartamra a gyanúsított letartóztatását elrendelte. A bírói döntéssel szemben a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, a végső bírói határozatot a Szolnoki Törvényszék hozza meg.