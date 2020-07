Bűn- és balesetmegelőzési programot szerveztek Szolnokon

Gyerekekkel a fedélzetén szelte a Tiszát a vízirendőrök hajója szerdán délelőtt, ugyanis balesetmegelőzési napot rendeztek Szolnokon, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság épülete előtt. Lent, a folyó partján egy tűzoltó- és egy mentőautó is feltárta titkait a fiatalok előtt.

„Húúú!”, „Azta!” – ámuldoztak a gyerekek, amikor körbejárták a tűzoltóautót. A hajókázás után kétségkívül ez volt az egyik legnépszerűbb program, hiszen mindent, amit csak lehetett, „kinyitottak” a járművön. Így a gyerekek minden rajta és benne található felszerelést megnézhettek, és a tűzoltóktól meg is tudhatták, mire valók azok. Volt ott tömlő, gyorsbeavatkozó, roncsvágó és szivattyú is.

A kíváncsi lurkók a lánglovagok munkáját is megismerhették. Beülhettek a tűzoltóautóba, és felpróbálhatták a sisakot, aminek, mint kiderült, van ám egy kis súlya, és arról a rejtélyről is lehullott a lepel, hogyan öltöznek be a tűzoltók olyan gyorsan, hogy két perccel a riasztás után már úton is vannak. Az autó mellett felállított kis faházikónál pedig mindenki kipróbálhatta azt is, milyen fecskendővel tüzet oltani.

– Eredetileg balesetmegelőzési céllal szerveztük meg ezt a programot a táborozó gyerekek részére – mondta hírportálunknak Olenyikné Vígh Beáta alezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti és Hatósági Alosztályának vezetője.

– Elsősorban a szabad vizek veszélyeire szerettük volna felhívni a figyelmet, valamint a fürdőzés szabályaira, hogy mire kell odafigyelni, és milyen előírásokat kell betartani. A gyerekek az elméleti és játékos foglalkoztatás mellett a gyakorlatban is megismerkedhetnek a vízen történő közlekedéssel. Felveszik a mentőmellényt és hajóval tesznek egy kört a Tiszán. Megismerik a mentőeszközöket, és azt, hogyan kell viselkedni, mire kell figyelni a hajóban. Más társszerveket is meghívtunk erre a programra, például a katasztrófavédelmi igazgatóságot és a mentőszolgálatot, akik az újraélesztés menetét is megmutatják a gyerekeknek – tette hozzá.

A Hortobágyi Nemzeti Park képviselői bogárbemutatóval készültek. Az üveglappal fedett fadobozban pihenő preparált élőlények közül a skorpiók és a különféle lepkék voltak a legnépszerűbbek. A gyerekek olyan védett fajokat csodálhattak meg, amelyek nagyon régi múzeumi példányok, néhány bogarat pedig nagyító alatt meg is vizsgálhattak.

A mentőautónál is gyakran hangzottak el az „abban mi van?” és „az mi?” kérdések. A gyerekek mindenre kíváncsiak voltak, amikor szétnézhettek a jármű belsejében. Kiderült, hogy infúziók, különféle gyógyszerek, lepedők, akkumulátorok. A mentősök azt is megmutatták, hogyan kötik be az infúziót a betegeknek. Amikor pedig előkerült egy arcpajzs, a gyerekek arra voltak kíváncsiak, hogy a mentősök találkoztak-e koronavírusos fertőzöttel.

A megyei balesetmegelőzési bizottság kockakirakóval, KRESZ táblás Twisterrel és a nagy népszerűségnek örvendő részegszemüveggel várta a fiatalokat, akik a rendőrök munkájára is roppant kíváncsiak voltak. Főként arra, milyen gyakran használják a fegyverüket.