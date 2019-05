Tragédia a 4-esen: egy 13 éves fiú és egy várandós fiatal is meghalt

A két sofőrön kívül egy kenderesi család négy tagja veszítette életét vasárnap éjszaka a 4-es számú főúton, Fegyvernek külterületén történt balesetben. Az öt fiatal áldozat között volt egy tizenhét éves állapotos lány és egy tizenhárom esztendős kisfiú is.

Teljesen összeroppant a tragédia hallatán a tizenhárom éves kisfiú, Dávid apukája, Lódi Mihály, hiszen nem csak a gyermekét veszítette el, hanem három rokonát is. Az áldozatok között volt ugyanis a sógornőjének fia, állapotos lánya és veje is.

Dávidnak kilenc testvére volt, három lány és hat fiú. A legfiatalabb öt, a legidősebb harminc éves. Őket is nagyon megviselte a tragédia, főként a kisebbeket, akik nem is értik, mi történt. Lódi Mihály és felesége pedig már nem először éli át a szülők legnagyobb fájdalmát, hiszen egyszer már elveszítettek egy hat hónapos gyermeket.

Dávid a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola hetedik osztályába járt, sok barátja volt, és egy víg kedélyű, jó gyerekként írta le őt az édesapja. Nagyon szeretett énekelni, kórusban is, de vidéken is lépett már fel.

– A sógornőm gyerekei és veje Fegyvernekre akartak menni a veje családjához. Vacsora után indultak, és a fiam is szeretett volna velük tartani, de én nem engedtem – emlékezett vissza Lódi Mihály arra a tragikus estére.

– Azt mondtam, menjen lefeküdni, de ő kiszökött. Különösebben nem aggódtunk, nem féltettük, hiszen a család egyik barátja vezette az autót, és máskor is volt már, hogy velük tartott. Amikor azonban hajnal négy órakor megjelentek nálunk a rendőrök, rögtön arra gondoltam, hogy biztos valami csínytevésen érték a fiamat, és bevitték, mert eleven gyerek.

„De ők egy fényképet kértek Dávidról, és mondták, hogy baj van. Akkor már tudtam, hogy valami szörnyűség történt…”

A család szeretné egymás mellé eltemetni elhunyt szeretteiket egy közös szertartáson, de ez nem biztos, hogy sikerül. Több mint kétszázezer forintba kerülne ugyanis egy főnek egy minimális temetés, és nekik erre nincs pénzük. Az ismerősök, rokonok, barátok már elkezdték a gyűjtést, hogy támogassák a családot, akik ezért nagyon hálásak és köszönik a segítséget.

Pádár Lászlónét, Kenderes polgármesterét telefonon értük utol, aki őszinte részvétét fejezte ki a családnak az önkormányzat nevében. Emellett biztosította őket, hogy ha bemennek a polgármesteri hivatalba, meg fogják kapni a rendelet szerint adható temetési segélyt.

Kovács Ágnestől, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a baleset azért következett be, mert az okozó jármű vezetője úgy előzte az előtte haladó járműsort, hogy nem győződött meg arról, hogy a manővert biztonságosan be is tudja fejezni. Ráadásul a gépkocsikban tartózkodók többsége nem használta a biztonsági övet.

– Nem csak kötelező a biztonsági öv használata, mind a járművezető, mind utasai számára, de életeket is menthet – hangsúlyozta Kovács Ágnes.

– Téves feltételezés, hogy kisebb sebességnél nincs jelentősége, mint ahogy az is, hogy a hátsó ülésen utazók jobban védve vannak. A passzív biztonsági eszközöket épp a testi sérülések fokának csökkentése érdekében fejlesztették ki, amit nem szabad elfeledni. Az előzés pedig a járművezetés legösszetettebb folyamata, amely nagyobb koncentrációt igényel.

– Előzés során mindig legyenek figyelmesek! Csak akkor kezdjenek bele, ha a szembejövő forgalmat nem zavarják, ha az előzés céljából igénybe vett forgalmi sáv megfelelő távolságban szabad, és az előzés biztonsággal befejezhető! – tanácsolta a sajtóreferens.

Újabb halálos baleset történt

Összeütközött egy napraforgót szállító kamion és egy személyautó a 4-es főúton, Karcag térségében kedden délután. A személyautó az ütközés következtében árokba csapódott. A karcagi tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsba szorult embert.

A rendőrség tájékoztatása szerint elsőbbség meg nem adása miatt következett be a baleset. Az alsóbbrendű bekötő útról úgy kanyarodott fel a személyautó vezetője a 4-es számú főútra, hogy nem adott elsőbbséget a védett útvonalon közlekedő kamionnak. A személyautóban egy ember utazott, aki a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy útkereszteződéseknél mindig legyünk nagyon körültekintőek és türelmesek. Csak akkor kezdjük meg a bekanyarodást, áthajtást, ha megadtuk az elsőbbséget a keresztirányú forgalomnak.